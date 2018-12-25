Бьюти-эксперт рассказала, как сохранить здоровый цвет лица во время долгих праздников

Подобные отступления от режима могут грозить неожиданным возникновением несовершенств на лице.

По устоявшейся традиции, в Новый год здоровые привычки у всех отходят на второй план — мы спим, смотрим телевизор и регулярно совершаем путешествия к холодильнику с праздничными высококалорийными блюдами. Такое расслабление отлично помогает восстановить силы перед новым рабочим месяцем — ради этого не жалко и килограмм-другой набрать. Однако отступление от режима грозит не только набором веса, но и ухудшением состояния кожи.

Нередко после зимних каникул мы сталкиваемся с сухостью кожи, высыпаниями и отечностью. Многие из нас связывают это с перепадами температуры, недостаточной влажностью воздуха и авитаминозом. Однако бьюти-эксперты считают, что эти факторы влияют на кожу намного меньше, чем переизбыток алкоголя и вредной пищи. Главной причиной возникновения проблем знаменитый британский дерматолог Ева Калиник называет обезвоживание организма. В эти дни заметно повышается уровень употребления алкоголя, который способствует дегидратации, что ведет к появлению отеков и сухости кожи, пишет Woman.

«Старайтесь придерживаться правила 'один за одним', выпивая после каждого крепкого напитка стакан воды», — советует специалист в интервью Daily Mail.

Она понимает, что пить простую воду после «горячительного» — задача не из легких, поэтому советует запивать алкоголь газированными напитками.

«Также я бы порекомендовала выделить в этом периоде несколько дней, в которые следует вовсе исключить алкоголь и повысить уровень потребления воды», — заключает Ева Калиник.

Также бьюти-эксперт рассказала о том, как уменьшить негативные последствия от переедания, которое грозит появлением высыпаний. Конечно, ее способ минимизировать вред от застолья совершенно не нов — дерматолог рекомендует употреблять как можно больше растительной пищи вместо жирного и сладкого. Однако Ева делает небольшое уточнение для тех, кому сложно отказаться от многочисленных блюд.