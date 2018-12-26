Родителям советуют чаще спать рядом с детьми

Каждый вечер миллионы мам и некоторое количество папа приходят в спальню к своим детям, чтобы посидеть на их кровати, почитать сказки, поцеловать малышей перед сном и пожелать им спокойной ночи. Однако новое исследование показало, что для детской психики будет более полезно, если мама не просто посидит на детской кровати, но ещё и полежит вместе с ребёнком в обнимку. В таком положении лучше находиться до тех пор, пока малыш не заснёт. Хотя многие молодые родители решат, что эта тактика разбалует их детей, в реальности она очень эффективна в деле профилактики психических расстройств, которые могут появиться у детей в подростковом возрасте, пишет Medikforum.

Это более эмоционально близкое для ребенка воспитание. Долгое время родителям советовали, чтобы у их детей был жесткий режим дня, включая отход ко сну в одно и тоже время. Новый подход к воспитанию больше опирается на удовлетворение текущих потребностей малыша и близкий физический контакт с ним. Речь идет о совместном сне в одной постели, более частых нежностей. Эту тактику активно продвигает известный американский педиатр доктор Уильям Сирс, и учёные ведут с ним дебаты на протяжении нескольких лет. Противники данного подхода считают, что только в случае традиционного воспитания можно вырастить уверенного в себе и независимого человека, который не будет постоянно нуждаться в руководстве со стороны других людей.