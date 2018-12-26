«Меня закрывали на ночь в раздевалке»: Татьяна Навка рассказала о проблемах с лишним весом

Знаменитая фигуристка Татьяна Навка — частая гостья телевизионных программ. Вот и в минувший понедельник она вновь посетила студию «Вечернего Урганта», чтобы рассказать о скорой премьере своего нового ледового шоу «Аленький цветочек». В ходе разговора с Иваном Ургантом Татьяна вспомнила о начале карьеры. Особенно тяжело будущей звезде приходилось во время переходного возраста, ведь из-за гормональной перестройки девушки, как правило, очень легко поправляются. В те годы, особенно перед важными соревнованиями, тренер тщательно следил за тем, как питается Навка, иногда прибегал к странным, но действенным мерам.

«Меня закрывали на ночь в раздевалке, чтобы я не ела ничего лишнего дома», — поделилась с Ургантом Татьяна.

Во время эфира фигуристка вспомнила и забавные случаи, которые происходили на заре ее карьеры. Однажды молодая фигуристка решила позволить себе небольшое отступление от правил и полакомиться пирожным. Как назло, это заметил ее партнер по выступлению, в обязанности которого так же входит слежение за весом коллеги — ведь ему предстоит ее поднимать для выполнения сложных элементов. Фигуристу очень не понравилось, что Татьяна ест сладкое.

«Он спросил меня: ''Вкусно тебе?''. Я сказала, что очень. Тогда он взял и размазал пирожное по моему лицу. Я не растерялась и сделала то же самое в ответ», — рассказала звезда.