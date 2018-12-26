Какие блюда опасно есть на Новый год?

Салаты на основе майонеза

Само по себе блюдо может быть не опасным. Но вот майонез в составе таких салатов может привести к пагубным последствиям, вплоть до ожирения. Особенно не стоит брать такие блюда в магазинах, как это делают ленивые или вечно занятые люди. Ведь вы не знаете, сколько они простояли на витрине, не можете быть уверены в качестве приготовленного блюда. Поэтому они могут быть опасны. А ведь никому не хочется после празднования Нового года оказаться в больнице с отравлениями, пишет Medikforum.

Рыбные и мясные нарезки

Это одно из самых опасных блюд на столе в Новый год. Конечно, это удобно, вкусно, отличная закуска. Однако часто нарезки готовят много, они долго стоят, а от этого начинают портиться. Если вы и выбираете мясо и рыбу в качестве нарезки, то лучше готовить немного, чтобы все успели это съесть, а потом постепенно добавлять к блюду из холодильника.

Торты и пирожные

Когда мы готовим новогодний стол, то абсолютно все блюда выставляются наружу. В том числе и торты, пирожные, сладости. Но десерты с кремом крайне опасно так есть в Новый год. Почему? Дело в том, что крем может крайне мало «жить» не в холоде, поэтому лучше отказаться от их употребления в Новый год.

Фруктовые салаты

Тоже лакомое блюдо. Самой распространённой заправкой фруктового салата является йогурт. Но и он очень опасен, если долго стоит в тепле. Поэтому либо забудьте об этом блюде, либо храните его до самой последней минуты в холодильнике. А самым идеальным вариантом будут цельные фрукты, которые будут красиво уложены в вазе. В случае необходимости их можно разрешать, заправить йогуртом, сливками или мороженым, которые хранились до подачи в холодильнике. Тогда никакой опасности не будет.

Жареное мясо

К сожалению, это одно из самых любимых блюд на столе в Новый год. Но оно крайне опасно. Дело в насыщенных животных жирах, которые есть в составе. Причём в красном мясе его крайне много, а также немало в кожице. Также не стоит забывать, что часто люди при готовке используют различные соусы, к примеру, майонез. Это тоже добавляет лишних калорий, тяжести в желудке, что может сделать празднование Нового года не таким радостным.

Селедка под шубой

Опасно есть не только селедку под шубой, но и все многослойные салаты. Особенно не рекомендуется блюда с мясом, грибами, луком и морковью. Чаще всего в салаты их обжаривают, добавляют между слоями изрядное количество майонеза, что только портит желудок, приводит к ожирению и проблемам с пищеварением.

Достойной заменой будут салаты на лёгком майонезе или же с заправкой из йогурта. Также можно использовать обезжиренную сметану. Но в целом от таких блюд лучше отказаться, так как даже с малым количеством жира они крайне калорийны.

Соления и копчения

Все солёные и копчёные блюда довольно острые, а это может навредить печени, желудку и другим органам. Не меньшую опасность они представляют в смешении с алкогольными напитками. В качестве закуски лучше выбирать свежие овощи, которые принесут гораздо больше пользы.

Тарталетки

Это блюдо крайне удобно, пользуется спросом не только на официальных приёмах, но и дома, в том числе во время празднования Нового года. Приготовление тарталеток не требует особых усилий, а вкус их — пальчики оближешь! Но именно в них и заключается опасность — песочное тесто на самом деле жирное, калорийное, что может навредить фигуре. В сочетании с жирными продуктами, которые добавляют внутрь, получается настоящая опасность для желудка, поджелудочной железе и желчному пузырю.

Шампанское и другой алкоголь