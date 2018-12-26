Поклонников тревожит вид стремительно теряющей вес Кейт Миддлтон

Прошло всего несколько месяцев после появления на свет младшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон Луи, а герцогиня уже пришла в форму и даже носит наряды, в которых появлялась на публике еще до первой беременности.

Поклонники не перестают восхищаться стройной Кейт, ведь снова стать тростинкой после рождения трех детей под силу далеко не каждой женщине. Однако некоторые пользователи Сети считают, что Миддлтон чересчур увлеклась похудением.

На свежих фото, сделанных, когда королевская семья направлялась на рождественскую службу, похудевшая герцогиня выглядит болезненно, как будто потеря веса связана не с ее стремлением прийти в былую форму, а с проблемами со здоровьем. Поклонники Кейт Миддлтон надеются, что с самочувствием герцогини все в порядке, и изменения в ее фигуре произошли не на нервной почве, ведь в последнее время она сталкивалась с проблемами в отношениях с некоторыми представителями королевской семьи.