Ср, 26.12.2018
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Один популярный завтрак может быть причиной, по которой вы не худеете

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ФОТО: instagram.com/meowmeix

Вы можете незаментно для себя увеличивать калорийность порции.

Полезная еда и низкокалорийная еда – это не одно и то же. Размер порции также играет большую роль, и это фотографии доказывают, почему. Пользователь Instagram под ником meowmeix опубликовала сравнительные снимки, чтобы доказать, насколько легко удвоить количество калорий, даже не осознавая этого, пишет сайт Popsugar.

Яичница-болтунья, тосты с авокадо, яблоко и арахисовое масло кажутся идеальным здоровым завтраком. Здесь есть белок, полезные жиры и углеводы, а также клетчатка. Вопрос заключается в том, сколько еды на тарелке.

ФОТО: instagram.com/meowmeix

Порция на 500 ккал:

болтунья из 2-х куриных яиц

1 цельнозерновой тост

1/2 авокадо

1 яблоко

Порция на 1028 ккал:

болтунья из 4-х яиц + 2-х яичных белков

1 цельнозерновой тост 

1 авокадо

1 яблоко

2 столовые ложки арахисового масла

Это всего лишь пример того, как добавление нескольких кусочков увеличивает калорийность порции. Если вы боретесь с лишним весом, пересмотрите свой рацион. В течение нескольких дней попробуйте проследить, сколько калорий вы действительно употребляете. Возможно, вы заметите, что превышаете свой лимит. Но только так вы узнаете, что нужно откорректировать питание, и сможете наконец увидеть результаты.

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