Один популярный завтрак может быть причиной, по которой вы не худеете

Вы можете незаментно для себя увеличивать калорийность порции.
Полезная еда и низкокалорийная еда – это не одно и то же. Размер порции также играет большую роль, и это фотографии доказывают, почему. Пользователь Instagram под ником meowmeix опубликовала сравнительные снимки, чтобы доказать, насколько легко удвоить количество калорий, даже не осознавая этого, пишет сайт Popsugar.
Яичница-болтунья, тосты с авокадо, яблоко и арахисовое масло кажутся идеальным здоровым завтраком. Здесь есть белок, полезные жиры и углеводы, а также клетчатка. Вопрос заключается в том, сколько еды на тарелке.
Порция на 500 ккал:
болтунья из 2-х куриных яиц
1 цельнозерновой тост
1/2 авокадо
1 яблоко
Порция на 1028 ккал:
болтунья из 4-х яиц + 2-х яичных белков
1 цельнозерновой тост
1 авокадо
1 яблоко
2 столовые ложки арахисового масла
Это всего лишь пример того, как добавление нескольких кусочков увеличивает калорийность порции. Если вы боретесь с лишним весом, пересмотрите свой рацион. В течение нескольких дней попробуйте проследить, сколько калорий вы действительно употребляете. Возможно, вы заметите, что превышаете свой лимит. Но только так вы узнаете, что нужно откорректировать питание, и сможете наконец увидеть результаты.