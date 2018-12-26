Один популярный завтрак может быть причиной, по которой вы не худеете

Полезная еда и низкокалорийная еда – это не одно и то же. Размер порции также играет большую роль, и это фотографии доказывают, почему. Пользователь Instagram под ником meowmeix опубликовала сравнительные снимки, чтобы доказать, насколько легко удвоить количество калорий, даже не осознавая этого, пишет сайт Popsugar.

Яичница-болтунья, тосты с авокадо, яблоко и арахисовое масло кажутся идеальным здоровым завтраком. Здесь есть белок, полезные жиры и углеводы, а также клетчатка. Вопрос заключается в том, сколько еды на тарелке.

ФОТО: instagram.com/meowmeix

Порция на 500 ккал:

болтунья из 2-х куриных яиц

1 цельнозерновой тост

1/2 авокадо

1 яблоко

Порция на 1028 ккал:

болтунья из 4-х яиц + 2-х яичных белков

1 цельнозерновой тост

1 авокадо

1 яблоко

2 столовые ложки арахисового масла