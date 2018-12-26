Что надеть на Новый год 2019 разным знакам Зодиака

Астрологи рассказали, что нужно надеть на Новый год 2019 разным знакам Зодиака, чтобы привлечь удачу в новом 2019 году. Какую одежду какого цвета подобрать, чтобы задобрить хозяйку года – Желтую Земляную Свинью, пишет KP.

Новый 2019 год Свиньи, так что цвет одежды должен быть желтый, серый, коричневый или золотой.

В чем встречать Новый год 2019: Овен

Лучше всего выбрать одежду из легких тканей. В новогоднюю ночь платье или шарфик должны быть из шелка. Подойдет закрытое платье в пол. Фасон выбранной одежды должен быть строгим и простым.

В чем встречать Новый год 2019: Телец

Женщинам стоит выбирать платье или комбинезон лаконичного кроя. Разбавить новогодний образ можно массивными золотыми украшения. Подойдут изделия из бархата и шерсти.

В чем встречать Новый год 2019: Близнецы

Учитывая двойственность этого Знака, можно использовать симметричные украшения или декор на одежде. К примеру два браслета, две цепочки или две броши. В праздничном наряде можно использовать крупные серьги. Из одежды лучшим вариантом будет брючный костюм, блузу и юбку с баской.

В чем встречать Новый год 2019: Рак

Платье должно быть ниже колена или до пола. Украсит образ глубокий вырез на спине. При этом одежда должна быть простой, но можно использовать стразы, перья, блестки.

В чем встречать Новый год 2019: Лев

Наряд Льда должен быть строгим. Подойдет длинное платье с пайетками. Образ следует дополнить диадемой или крупной заколкой с массивными камнями.

В чем встречать Новый год 2019: Дева

Ткань платья должна быть легкой, атлас или шелк. Рекомендуется использовать меньше украшений - обойтись только серьгами или небольшим браслетом.

В чем встречать Новый год 2019: Весы

Для новогодней ночи подойдет наряд из шифона, бархата и шелка. Платье должно быть чуть ниже колен. но с открытыми плечами. К вечернему платью нужно подобрать накидку из искусственного меха.

В чем встречать Новый год 2019: Скорпион

Новогоднему облику Скорпионов подойдет платье-футляр или юбка-карандаш с яркой блузой, туфли с высокой шпилькой.

В чем встречать Новый год 2019: Стрелец

В качестве наряда на Новый год 2019 стоит выбрать костюм из шелка, шифона или атласа. Подойдут также многослойные юбки или платье с открытыми плечами. В образе должны присутствовать ярко-золотые украшения.

В чем встречать Новый год 2019: Козерог

Выбрать следует однотонный наряд. В образе должен быть яркий макияж. Акцент необходимо сделать на глазах и губах. Украсят одежду массивные ювелирные изделия.

В чем встречать Новый год 2019: Водолей

В качестве наряда на Новый год подойдет элегантное однотонное платье в пол, с глубоким вырезом на спине, но без откровенного декольте. Молодым девушкам стоит обратить внимание на платья с бисером.

В чем встречать Новый год 2019: Рыбы