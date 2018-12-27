Как цвет одежды влияет на женскую привлекательность для мужчин

Участникам эксперимента показывали несколько фотографий одной и той же девушки, которые отличались только цветом ее одежды. Практически все мужчины отметили, что незнакомка в красном выглядит более привлекательно! Они даже не поняли, что это одна и та же женщина!

Более того, мужчины были не только заинтересованы в том, чтобы пригласить девушку в красном платье на свидание, но и были готовы потратить на это свидание больше денег! Почему так происходит?

Исследователи обнаружили, что женщина в красном с большей вероятностью воспринимается мужчинами, как более доступная и не склонная к моногамным отношениям.

Так, испытуемые признались, что представили бы такую девушку своим друзьям или родителям лишь в случае крайней необходимости. Возможно, это ревность?

А что думают женщины?

В другом исследовании ученые обнаружили, что женщины также поддаются магии красного цвета! Все участницы этого эксперимента оценивали мужчин как более привлекательных, когда смотрели на их фотографии в красной одежде или на красном фоне.

Как выяснилось, представительницы прекрасного пола подсознательно считают мужчин в красном обладателями более высокого статуса. По мнению женщин, такие парни имеют все шансы зарабатывать хорошие деньги и "подниматься по социальной лестнице"!

Почему красный?

Красная окраска связана с более высоким уровнем тестостерона и доминированием у многих видов животных. В частности, этот цвет является сигналом о готовности к продолжению рода у ящериц, рыб и обезьян.

Кроме того, оттенки красного способны поднимать у людей артериальное давление, повышать настроение и общую активность организма, а также учащать сердцебиение. Не правда ли, очень похоже на влюбленность?

Сила красного цвета

Вот еще один интересный эксперимент, который провела девушка, желающая убедиться в привлекательности красного цвета. Хотя полностью полагаться на его результаты не стоит, они явно заслуживают внимания!

По словам психолога Адама Пазда, цвет имеет невероятно сильное влияние на нашу привлекательность для окружающих. Означает ли это, что женщины после свадьбы должны спрятать подальше красное платье и никогда больше не надевать его? Конечно же, нет! Но нужно всегда учитывать сложную взаимосвязь цвета и человеческого восприятия.