Как накрыть праздничный стол, чтобы привлечь удачу в наступающем году Свиньи

"Нельзя на Новый год на стол выставлять все блюда, приготовленные из свинины. Это всевозможная нарезка, сало, котлеты", – говорит парапсихолог Дмитрий Дульский.

Но не беда: сочный стейк или традиционный салат Оливье будут хороши с курицей или телятиной. А настоящим талисманом могут стать обычные грибы. Это своеобразный намек на трюфели, которые свинья просто обожает.

"Свинья – животное всеядное. Я бы порекомендовал поставить на стол много салатов. Пусть будет меньше продуктов, но больше блюд – 12 или даже 15", – добавил парапсихолог.

Но множество блюд на столах не всегда равняется бешеным тратам времени и сил. Так, известный кулинар Евгений Клопотенко рекомендует готовить пироги с разнообразными наполнениями, как сладкими, так и несладкими. Таким образом мы получим сытный ужин с начинками на любой вкус.

Но не забывайте и о салатах. Это "фишка" и обязательный атрибут наступающего года. И не нужно ломать голову. Чтобы приготовить что-то необычное, ваши гости могут сами готовить салаты, не отходя от новогоднего стола. Просто заранее подготовьте нужные ингредиенты.

В этом году главное – мысли, с которыми вы готовите. Они должны быть чистыми, без агрессии и эгоизма, говорит маг Ингвар. А еще – цвет, который любит хрюшка. Скатерть и посуду выберите не однотонную, а яркую. Пусть это будет разнобой, потому что свинья – это животное, которое любит разнообразие, советует парапсихолог Дмитрий Дульский. Что касается наряда, то маг Ингвар рекомендует выбирать синюю одежду.