Как накрыть праздничный стол, чтобы привлечь удачу в наступающем году Свиньи

"Хозяйка" 2019 года хоть и Свинья, и любит все жирное и вкусное, но своих "родственников" на столе на потерпит, пишет segodnya.
"Нельзя на Новый год на стол выставлять все блюда, приготовленные из свинины. Это всевозможная нарезка, сало, котлеты", – говорит парапсихолог Дмитрий Дульский.
Но не беда: сочный стейк или традиционный салат Оливье будут хороши с курицей или телятиной. А настоящим талисманом могут стать обычные грибы. Это своеобразный намек на трюфели, которые свинья просто обожает.
"Свинья – животное всеядное. Я бы порекомендовал поставить на стол много салатов. Пусть будет меньше продуктов, но больше блюд – 12 или даже 15", – добавил парапсихолог.
Но множество блюд на столах не всегда равняется бешеным тратам времени и сил. Так, известный кулинар Евгений Клопотенко рекомендует готовить пироги с разнообразными наполнениями, как сладкими, так и несладкими. Таким образом мы получим сытный ужин с начинками на любой вкус.
Но не забывайте и о салатах. Это "фишка" и обязательный атрибут наступающего года. И не нужно ломать голову. Чтобы приготовить что-то необычное, ваши гости могут сами готовить салаты, не отходя от новогоднего стола. Просто заранее подготовьте нужные ингредиенты.
В этом году главное – мысли, с которыми вы готовите. Они должны быть чистыми, без агрессии и эгоизма, говорит маг Ингвар. А еще – цвет, который любит хрюшка. Скатерть и посуду выберите не однотонную, а яркую. Пусть это будет разнобой, потому что свинья – это животное, которое любит разнообразие, советует парапсихолог Дмитрий Дульский. Что касается наряда, то маг Ингвар рекомендует выбирать синюю одежду.
По традиции, чтобы задобрить символ наступающего года, подготовьте для нее особое лакомство. Поставьте на стол тарелочку с орехами, цельнозерновым хлебом и крупами.