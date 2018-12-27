Семь самых распространенных снов и что они означают

Некоторые сновидения повторяются чаще и в той или иной форме снились, наверное, каждому из нас. Их значение мы решили узнать у психологов.

Что означают наши сны?

Вот 7 самых распространенных сновидений и их психологическое значение.

1. Вы падаете с большой высоты / теряете контроль за рулем

Психологическое значение: потеря контроля во сне указывает на то, что вы слишком цепляетесь за какую-то ситуацию. Кроме того, автомобиль символизирует способность последовательно продвигаться к определенной цели.

Совет: вам нужно научиться больше доверять себе и другим. Отпустите ситуацию, позволив жизни расставить все по своим местам.

2. Вы летаете во сне

Психологическое значение: свободный полет указывает на то, что вам удалось освободиться от обстоятельств, которые сильно давили на вас.

Совет: не бойтесь брать на себя ответственность и принимать важные решения, чтобы чаще летать во сне!

3. Вас кто-то преследует

Психологическое значение: в вашей жизни есть какая-то проблема, от которой вы хотите избавиться, но не знаете как.

Совет: хотя такой сон многих людей пугает, на самом деле он привлекает внимание к нереализованным талантам и заставляет задуматься о том, что делать дальше.

4. Вы провалили экзамен

Психологическое значение: страх провалиться на экзамене во сне свидетельствует о том, что вы критически оцениваете собственные достижения в жизни.

Совет: не стоит заниматься бесконечным самокопанием! Научитесь гордиться своими талантами, знаниями и успехами, вместо того, чтобы постоянно сравнивать себя с другими.

5. Вы оказываетесь голыми на публике

Психологическое значение: одежда помогает нам создавать определенный образ. Если вы оказались во сне голым на публике, то, возможно, что-то заставляет вас чувствовать себя сейчас очень уязвимым.

Совет: не стоит стесняться! Вам просто нужно открыться людям, чтобы они могли рассмотреть ваш настоящий талант.

6. Вы никак не можете найти туалет

Психологическое значение: возможно, вам постоянно приходится идти на компромиссы и отказываться от чего-то в пользу окружающих.

Совет: научитесь в первую очередь заботиться о своих собственных потребностях, а не о нуждах других.

7. У вас выпадают зубы

Психологическое значение: зубы символизируют вашу решительность и внутреннюю силу. Если во сне они выпадают, значит, вы потеряли уверенность из-за какой-то ситуации.

Совет: попытайтесь спокойно обдумать факты и примите вызов!