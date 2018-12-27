Семь самых распространенных снов и что они означают

Сон - один из краеугольных камней психического и физического здоровья людей и даже животных. Во время ночного отдыха наше тело полностью расслабляется, а вот мозг ни на секунду не прекращает свою активную деятельность. Именно тогда к нам приходят сны: иногда - целые блокбастеры со связанным сюжетом, иногда - просто ощущения или образы, пишет fabiosa.
Некоторые сновидения повторяются чаще и в той или иной форме снились, наверное, каждому из нас. Их значение мы решили узнать у психологов.
Что означают наши сны?
Вот 7 самых распространенных сновидений и их психологическое значение.
1. Вы падаете с большой высоты / теряете контроль за рулем
Психологическое значение: потеря контроля во сне указывает на то, что вы слишком цепляетесь за какую-то ситуацию. Кроме того, автомобиль символизирует способность последовательно продвигаться к определенной цели.
Совет: вам нужно научиться больше доверять себе и другим. Отпустите ситуацию, позволив жизни расставить все по своим местам.
2. Вы летаете во сне
Психологическое значение: свободный полет указывает на то, что вам удалось освободиться от обстоятельств, которые сильно давили на вас.
Совет: не бойтесь брать на себя ответственность и принимать важные решения, чтобы чаще летать во сне!
3. Вас кто-то преследует
Психологическое значение: в вашей жизни есть какая-то проблема, от которой вы хотите избавиться, но не знаете как.
Совет: хотя такой сон многих людей пугает, на самом деле он привлекает внимание к нереализованным талантам и заставляет задуматься о том, что делать дальше.
4. Вы провалили экзамен
Психологическое значение: страх провалиться на экзамене во сне свидетельствует о том, что вы критически оцениваете собственные достижения в жизни.
Совет: не стоит заниматься бесконечным самокопанием! Научитесь гордиться своими талантами, знаниями и успехами, вместо того, чтобы постоянно сравнивать себя с другими.
5. Вы оказываетесь голыми на публике
Психологическое значение: одежда помогает нам создавать определенный образ. Если вы оказались во сне голым на публике, то, возможно, что-то заставляет вас чувствовать себя сейчас очень уязвимым.
Совет: не стоит стесняться! Вам просто нужно открыться людям, чтобы они могли рассмотреть ваш настоящий талант.
6. Вы никак не можете найти туалет
Психологическое значение: возможно, вам постоянно приходится идти на компромиссы и отказываться от чего-то в пользу окружающих.
Совет: научитесь в первую очередь заботиться о своих собственных потребностях, а не о нуждах других.
7. У вас выпадают зубы
Психологическое значение: зубы символизируют вашу решительность и внутреннюю силу. Если во сне они выпадают, значит, вы потеряли уверенность из-за какой-то ситуации.
Совет: попытайтесь спокойно обдумать факты и примите вызов!
А что снится вам чаще всего? Бывали ли у вас подобные сны, совпадало ли значение? Расскажите нам в комментариях!