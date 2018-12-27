Самый лучший семьянин по знаку Зодиака — кто он?

Пять знаков Зодиака, представителей которых можно назвать лучшими семьянинами

1. Козерог

Семья для представителей этого знака — надёжный тыл, а сами мужчины будут стремиться стать её полноценной главой. Козерог готов на всё ради своих близких. Отец из него получится строгий, но справедливый.

2. Дева

Этот знак просто души не чает в своих родных и обожает о ком-либо заботиться, впрочем, как и перевоспитывать других людей. Мужчина-Дева уверен, что семья должна быть идеальной. Если ему удастся направить свою энергию в нужное русло, будьте уверены: ваш домашний очаг будет гореть вечно.

3. Телец

Мужчины, родившиеся под этим знаком, в принципе не способны полноценно существовать без семьи. Тельца по праву можно назвать одним из самых преданных партнёров. Выходя за него замуж, можете не сомневаться в том, ваш избранник станет заботливым отцом для ваших детей. Тельцы высоко ценят семейное благополучие, поэтому браки с ними редко заканчиваются разводом.

4. Рак

Такой мужчина сделает всё возможное, чтобы близкие люди были счастливы. Без семьи он чувствует себя опустошённым. Для Рака важно понимать, что в нём нуждаются, поэтому у него есть все шансы стать образцовым мужем и отцом.

5. Весы

Представителей данного знака без сомнения можно назвать идеальными семьянинами. Они умеют жить легко и делать лёгкой и светлой жизнь своих близких. Рядом с мужчиной-Весами каждый день будет похож на праздник. Он тонко чувствует настроение своего партнёра, а детей воспитывает в любви и умеренной строгости.