Когда лучше всего выходить замуж согласно знаку Зодиака

Как бы не пытались ученые выявить наилучший возраст для создания семьи, рождения детей, пока нет такого единого стандарта. Диапазон колеблется "от и до", потому что для каждого человека все очень индивидуально, пишет fabiosa.
Знак Зодиака укажет на готовность к супружеству
Однако можно проследить тенденции по знакам Зодиака, потому что планеты накладывают отпечаток на характер человека. А уже в зависимости от него каждый определяет свою готовность для создания пары.
Итак, когда же вероятнее всего выходят замуж представители разных знаков Зодиака?
Козерог
Ответственные и дисциплинированные Козероги родились с готовностью работать над отношениями в паре, поэтому к 20 годам они уже созрели для принятия партнера во всей его красоте.
Водолей
Свободолюбивые Водолеи могут вообще не заключать брачного союза, потому как чувствуют себя превосходно и без официальных штампов. Но если все же торжество и состоится, то не раньше чем в 40 лет.
Рыбы
Интуиция редко подводит Рыб, поэтому если они свою пару встретили в молодости, то это и будет связь на всю жизнь. Так что под венец можно смело идти в 25-27 лет.
Овен
Нетерпеливым Овнам хочется всего и сразу! Замуж, в том числе. Но такая спонтанность и незрелость не приносит счастье. Лучше подождать до 30-35 лет.
Телец
Устойчиво стоящие на земле Тельцы ждут партнера, который будет исповедовать такие же ценности, как и они: безопасность и стабильность. Обычно они появляются на их горизонте ближе к 25 годам.
Близнецы
Две половинки Близнецов могут разрываться между творчеством и семейными отношениями. Осознание, что семья - это первично, придет примерно к 30 годам.
Рак
Они вылезут из своей "норки" после того, как получат образование и определятся с дальнейшим путем. Как правило, это 22-23 года. На долгие поиски спутника жизни времени нет, поэтому все случится очень быстро.
Лев
Покрасовавшись вдоволь и показав себя во всем великолепии, Львы готовы принять самого подходящего, по их мнению, в партнеры. Это случится после 30 лет.
Дева
Дать старт карьере, а потом оформить личные отношения - именно в такой последовательности организованные Девы приходят к алтарю лет в 25-26.
Весы
Нерешительные Весы либо будут долго колебаться в поисках баланса, либо быстренько выскочат замуж в 20 лет.
Скорпионы
Активные и заводные Скорпионы очень быстро загораются интересом к партнеру и так же быстро затухают. И лишь к 40 годам остепеняются и понимают, кто им нужен.
Стрелец
Авантюрные Стрельцы хотят нагуляться по миру и попутешествовать вдоволь, прежде чем остепениться у домашнего очага. А случится это не ранее 30 лет.
А ваши личные ожидания и реальность совпадают с написанным?