Когда лучше всего выходить замуж согласно знаку Зодиака

Знак Зодиака укажет на готовность к супружеству

Однако можно проследить тенденции по знакам Зодиака, потому что планеты накладывают отпечаток на характер человека. А уже в зависимости от него каждый определяет свою готовность для создания пары.

Итак, когда же вероятнее всего выходят замуж представители разных знаков Зодиака?

Козерог

Ответственные и дисциплинированные Козероги родились с готовностью работать над отношениями в паре, поэтому к 20 годам они уже созрели для принятия партнера во всей его красоте.

Водолей

Свободолюбивые Водолеи могут вообще не заключать брачного союза, потому как чувствуют себя превосходно и без официальных штампов. Но если все же торжество и состоится, то не раньше чем в 40 лет.

Рыбы

Интуиция редко подводит Рыб, поэтому если они свою пару встретили в молодости, то это и будет связь на всю жизнь. Так что под венец можно смело идти в 25-27 лет.

Овен

Нетерпеливым Овнам хочется всего и сразу! Замуж, в том числе. Но такая спонтанность и незрелость не приносит счастье. Лучше подождать до 30-35 лет.

Телец

Устойчиво стоящие на земле Тельцы ждут партнера, который будет исповедовать такие же ценности, как и они: безопасность и стабильность. Обычно они появляются на их горизонте ближе к 25 годам.

Близнецы

Две половинки Близнецов могут разрываться между творчеством и семейными отношениями. Осознание, что семья - это первично, придет примерно к 30 годам.

Рак

Они вылезут из своей "норки" после того, как получат образование и определятся с дальнейшим путем. Как правило, это 22-23 года. На долгие поиски спутника жизни времени нет, поэтому все случится очень быстро.

Лев

Покрасовавшись вдоволь и показав себя во всем великолепии, Львы готовы принять самого подходящего, по их мнению, в партнеры. Это случится после 30 лет.

Дева

Дать старт карьере, а потом оформить личные отношения - именно в такой последовательности организованные Девы приходят к алтарю лет в 25-26.

Весы

Нерешительные Весы либо будут долго колебаться в поисках баланса, либо быстренько выскочат замуж в 20 лет.

Скорпионы

Активные и заводные Скорпионы очень быстро загораются интересом к партнеру и так же быстро затухают. И лишь к 40 годам остепеняются и понимают, кто им нужен.

Стрелец

Авантюрные Стрельцы хотят нагуляться по миру и попутешествовать вдоволь, прежде чем остепениться у домашнего очага. А случится это не ранее 30 лет.