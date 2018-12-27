Чт, 27.12.2018
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Пять быстрых рецептов с сочными томатами зимой

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Паста

ФОТО: SCANPIX

Зимой многие фрукты и овощи кажутся безвкусными, особенно помидоры. Но чтобы не ждать нового летнего сезона и продолжать эксперименты на кухне, достаточно всегда под рукой иметь баночку томатов в собственном соку, пишет lady.mail.

Спагетти с ветчиной в томатном соусе

  • 200 г сыровяленой ветчины или бекона
  • 0,5 пачки спагетти
  • 150 г сыра Чеддер
  • 1 банка (400 г) томатов в собственном соку
  • укроп (зелень) по вкусу

Приготовление:

  1. Отварите спагетти в подсоленной воде и откиньте на дуршлаг.
  2. Ветчину и бекон нарежьте полосками, обжарьте на сухой разогретой сковороде в течение 5 минут.
  3. Томаты в собственном соку нарежьте на кубики и добавьте к бекону. Влейте оставшийся в банке сок. Готовьте на среднем огне еще 4 минуты, не закрывая крышкой, чтобы лишняя жидкость выпарилась.
  4. Укроп мелко порубите и добавьте в соус. Сыр натрите.
  5. Спагетти разложите по тарелкам. Полейте ароматным и насыщенным томатным соусом, посыпьте сыром. 

Горячий томатный суп

  • 1 банка (400 г) томатов в собственном соку
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • соль, перец, сахар по вкусу
  • оливковое масло
  • итальянские травы по вкусу
  • вода

Приготовление

  1. Мелко порубите лук и чеснок, обжарьте на сковородке с небольшим количеством оливкового масла.
  2. Помидоры мелко нарежьте и добавьте в суп. Поварите 10 минут и взбейте блендером или оставьте так — если хотите сделать блюдо более «фактурным».
  3. Влейте при необходимости воду, чтобы получить суп нужной густоты. Добавьте соль, немного сахара, перец и итальянские травы по вкусу.
  4. Суп с томатами готов. Подавайте его к столу в горячем виде. Идеально сочетается с сырными тостами. Можно украсить сметаной, йогуртом или зеленью.

Томатный соус для пиццы

  • 1 банка (400 г) томатов в собственном соку
  • 3 зубчика чеснока
  • 70 мл оливкового масла
  • 1 чайная ложка соли
  • 2 столовых ложки сахара
  • 1 щепотка черного молотого перца
  • по 1 столовой ложке орегано и базилика

Приготовление

  1. С помидоров не надо снимать кожицу. Их надо нарезать кубиками и переложить в миску. Томатный сок из банки оставьте — он еще пригодится.
  2. Чеснок очистите и каждый зубчик разрежьте пополам. Зажарьте до золотистого цвета на сковороде с оливковым маслом. После этого чеснок выложите, а масло влейте в сотейник к томатам.
  3. Посолите, добавьте сахар, приправьте перцем и травами. Ароматную томатную массу взбейте блендером до однородности. Добавьте оставшийся в банке томатный сок. Оставьте все в глубокой сковородке в течение 15 минут до загустения, помешивая.
  4. Готовый соус используйте сразу же по назначению или перелейте в герметичную емкость и храните в холодильнике в течение нескольких дней.

Шакшука

  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • половина луковицы
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 сладкий перец
  • 1 банка (400 г) томатов в собственном соку
  • 2 столовых ложки томатной пасты
  • 1 чайная ложка зиры
  • 1 чайная ложка паприки
  • соль, перец, сахар по вкусу
  • 3 яйца
  • зелень по вкусу

Приготовление

  1. Разогрейте оливковое масло в небольшой глубокой сковороде. Добавьте лук полукольцами (или как любите), пассеруйте до прозрачности, добавьте мелко порубленный чеснок и готовьте еще пару минут.
  2. Добавьте болгарский перец, нарезав его полукольцами и готовьте еще 7 минут.
  3. Порубите кубиками томаты. Добавьте соль, перец и немного сахара. Перемешайте и томите еще 5 минут.
  4. Добавьте яйца и накройте крышкой. Оставьте на 10-15 минут, чтобы соус успел немного выпариться.
  5. Подавайте с подсушенной питой, прямо в сковороде.

Овощное рагу с баклажанами

  • 500 г баклажан
  • 500 г болгарского перца
  • 1 банка (400 г) томатов в собственном соку
  • 1-2 моркови
  • 2 луковицы
  • растительное масло
  • соль, перец по вкусу
  • зелень

Приготовление

  1. Перец очистите от пленок и внутренностей, нарежьте соломкой.
  2. Баклажаны нарежьте кружочками, посолите и оставьте на 15 минут, чтобы ушла горечь.
  3. Морковь порубите тонкой соломкой или кубиками.
  4. Мелко нарежьте лук.
  5. Томаты натрите на терке.
  6. На сковороде в масле обжарьте лук и морковь в течение пары минут. Добавьте баклажаны и болгарский перец. Посолите и поперчите.
  7. Залейте все тертыми помидорами и перемешайте. Тушите под крышкой на слабом огне в течение 20 минут.

Приятного аппетита!

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