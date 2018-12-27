Пять быстрых рецептов с сочными томатами зимой
27 декабря 2018, 13:13
Зимой многие фрукты и овощи кажутся безвкусными, особенно помидоры. Но чтобы не ждать нового летнего сезона и продолжать эксперименты на кухне, достаточно всегда под рукой иметь баночку томатов в собственном соку, пишет lady.mail.
Спагетти с ветчиной в томатном соусе
Приготовление:
Горячий томатный суп
Приготовление
Томатный соус для пиццы
Приготовление
Шакшука
Приготовление
Овощное рагу с баклажанами
Приготовление
Приятного аппетита!