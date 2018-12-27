Как привести кожу в порядок после праздников и вечеринок

Коктейли и сладости

Спирт плох тем, что он фактически поглощает всю влагу из организма. А когда органам не хватает воды, они экстренно берут ее из всех доступных веществ, проходящих расщепление. В итоге до кожи очередь так и не доходит, и процесс обновления клеток замедляется.

Другая опасность кроется в высоком содержании сахара, особенно в полусладком вине, ликерах и коктейлях. Так что диетологи советуют выбирать во время застолья сухое вино. К тому же не надо списывать со счетов и кучу конфет и выпечки, которыми тоже славится праздничный стол. Так что сухость, шелушение, потеря здорового цвета лица — обычная ситуация после веселых вечеринок.

Что делать. Старайся пить больше воды и зеленого чая (желательно не только в течение всего дня, но и между коктейлями). Что касается внешнего воздействия — бери увлажняющие маски и патчи и питательные кремы.

Предпраздничный стресс

Доделать все отчеты, посчитать всех гостей за столом и непременно подарить всем презенты — из-за всего этого можно и сильно переволноваться. В моменты стресса активничает гормон кортизол, который разрушает коллаген, влияющий на появление и развитие новых клеток. Понятно, что нервишки шалят у всех в особенно важные моменты жизни, и это нормально. Но будь готова к тому, что в такие моменты твоя кожа становится особенно уязвимой — могут появиться прыщики и шелушение, закупориться поры. Косметологи называют это синдромом «уставшей» кожи.

Что делать. Чтобы сделать кожу менее сухой, используй гиалуроновую кислоту, с тусклым цветом лица сразится витамин С, а уменьшить поры помогут маски с глиной и кремы с календулой.

Сон с макияжем

Во время бурных праздничных дней если ты и смываешь косметику, то, скорее всего, ленишься делать любое дополнительное движение, и наверняка часть тональных средств и теней остается на тебе. Рассказывать последствия тебе не стоит: полуночная «забывчивость» ведет к воспалениям, закупориванию пор, делает кожу более чувствительной.

Что делать. Подбери тональное средство с функцией увлажнения и ухода. Его, разумеется, тоже нужно смывать, но хотя бы вреда будет меньше. А если все-таки ты совершила «грех» и не смыла грим, то с утра убери остатки былого веселья с помощью мицеллярной воды, сделай пилинг или примени нежный скраб, это поможет глубоко очистить кожу.

Вечеринки на морозе

Удержаться от выхода на улицу с друзьями даже в лютый мороз почти невозможно. Но долгие снежные прогулки заставляют кожу краснеть, что в дальнейшем может обернуться шелушением и повышенной чувствительностью.

Что делать. Подготавливай кожу за 20—30 минут до выхода из дома: питательный крем для лица, крем для рук и бальзам для губ обязательны, в составе желательно найти гиалуроновую кислоту, кедровое масло, масло жожоба.