Лосось или выдра? Узнайте, какое вы животное по гороскопу древних индейцев

Многие из нас любят раскрывать свой характер и узнавать возможный ход событий с помощью гороскопов. У людей, когда-то живших на северо-американском континенте, не было доступа к европейским знаниям о небе. И они составили собственное представление о звездах, отличное от общепринятого в наше время. У многих индейских культур есть вера, что человек с самого рождения связан с определенным животным. В зависимости от даты рождения, коренные американцы выделяли 12 особенных зверей, пишет fabiosa.
Выдра (20 января – 18 февраля)
Эти люди достаточно необычные. Они не любят подходить к делу со стандартной точки зрения. У Выдр блестящее воображение и интеллект, что позволяет им превосходить остальных. Человек, родившийся в этот период, отличается чувствительностью, смелостью и отзывчивостью. А еще Выдры уважают институт дружбы и могут стать хорошим товарищем, который не бросит в беде.
Волк (19 февраля – 20 марта)
Это страстные и эмоциональные натуры, отдающие все свои силы в любви. При этом Волку присуща тяга к свободе, личному пространству и возможности побыть наедине с собой. Благоприятные обстоятельства делают знак весьма щедрым и ласковым.
Ястреб (21 марта – 19 апреля)
Это умные и целеустремленные люди с прирожденными лидерскими способностями. Они ясно мыслят в сложных ситуациях и не тратят время впустую. Ястреб часто проявляет инициативу и достаточно настойчив в том, чем занимается.
Бобер (20 апреля – 20 мая)
Он ответственен, спокоен и доброжелателен, с хорошо развитой интуицией. Это знак, который умеет сострадать и помогать другим людям.
Олень/ Лось (21 мая – 20 июня)
Человек, родившийся под знаком, подкупает живым и тонким умом. Он с легкостью может посмеяться над кем-угодно – в том числе, и над собой. Это непревзойденный собеседник, которого с радостью ждут в гости в каждом доме его приятелей. Из-за такого внимания у Олень может проявиться нарциссизм. Однако его приветливость сглаживает острые углы.
Дятел (21 июня – 21 июля)
Дятел является отличным слушателем и советчиком, прекрасным семьянином и товарищем. Это заботливый и преданный своим ценностям человек.
Лосось (22 июля – 22 августа)
Креативные и весьма творческие рыбки являются настоящим шаром позитивной энергии. Они делятся уверенностью и энтузиазмом с другими и вдохновляют на новые свершения. У них нет недостатка в общении и хороших друзьях.
Медведь (23 августа – 21 сентября)
Такие люди прямолинейны, самосознательны и не боятся критики. Они щедры и в то же время скромны и даже немного застенчивы. У Медведя большое сердце, полное любви и уважения к своей семье.
Ворон (22 сентября – 22 октября)
Очарование и шарм у Ворон в крови. Они фонтанируют идеями и довольно изобретательны. Однако порой представители знака могут становиться слишком требовательными.
Змея (23 октября – 22 ноября)
Считается, что под этим знаком рождаются шаманы. Змея может быть прекрасным духовным лидером и прекрасно освоить медицину. Однако скрытность и постоянная смена настроения может насторожить других.
Сова (23 ноября – 21 декабря)
Мудрая птица может быть совершенно безрассудной и любящей приключения. Сова легко адаптируется и обладает творческими способностями. Но и она может быть весьма импульсивной в неблагоприятных условиях.
Гусь (22 декабря – 19 января)
Они амбициозны и упрямы, легко достигают поставленных перед собой целей. Но порой Гусь слишком увлекается, соревнуясь с другими, и становится нетерпеливым.
А к какому знаку относитесь вы?