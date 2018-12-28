Лосось или выдра? Узнайте, какое вы животное по гороскопу древних индейцев

Выдра (20 января – 18 февраля)

Эти люди достаточно необычные. Они не любят подходить к делу со стандартной точки зрения. У Выдр блестящее воображение и интеллект, что позволяет им превосходить остальных. Человек, родившийся в этот период, отличается чувствительностью, смелостью и отзывчивостью. А еще Выдры уважают институт дружбы и могут стать хорошим товарищем, который не бросит в беде.

Волк (19 февраля – 20 марта)

Это страстные и эмоциональные натуры, отдающие все свои силы в любви. При этом Волку присуща тяга к свободе, личному пространству и возможности побыть наедине с собой. Благоприятные обстоятельства делают знак весьма щедрым и ласковым.

Ястреб (21 марта – 19 апреля)

Это умные и целеустремленные люди с прирожденными лидерскими способностями. Они ясно мыслят в сложных ситуациях и не тратят время впустую. Ястреб часто проявляет инициативу и достаточно настойчив в том, чем занимается.

Бобер (20 апреля – 20 мая)

Он ответственен, спокоен и доброжелателен, с хорошо развитой интуицией. Это знак, который умеет сострадать и помогать другим людям.

Олень/ Лось (21 мая – 20 июня)

Человек, родившийся под знаком, подкупает живым и тонким умом. Он с легкостью может посмеяться над кем-угодно – в том числе, и над собой. Это непревзойденный собеседник, которого с радостью ждут в гости в каждом доме его приятелей. Из-за такого внимания у Олень может проявиться нарциссизм. Однако его приветливость сглаживает острые углы.

Дятел (21 июня – 21 июля)

Дятел является отличным слушателем и советчиком, прекрасным семьянином и товарищем. Это заботливый и преданный своим ценностям человек.

Лосось (22 июля – 22 августа)

Креативные и весьма творческие рыбки являются настоящим шаром позитивной энергии. Они делятся уверенностью и энтузиазмом с другими и вдохновляют на новые свершения. У них нет недостатка в общении и хороших друзьях.

Медведь (23 августа – 21 сентября)

Такие люди прямолинейны, самосознательны и не боятся критики. Они щедры и в то же время скромны и даже немного застенчивы. У Медведя большое сердце, полное любви и уважения к своей семье.

Ворон (22 сентября – 22 октября)

Очарование и шарм у Ворон в крови. Они фонтанируют идеями и довольно изобретательны. Однако порой представители знака могут становиться слишком требовательными.

Змея (23 октября – 22 ноября)

Считается, что под этим знаком рождаются шаманы. Змея может быть прекрасным духовным лидером и прекрасно освоить медицину. Однако скрытность и постоянная смена настроения может насторожить других.

Сова (23 ноября – 21 декабря)

Мудрая птица может быть совершенно безрассудной и любящей приключения. Сова легко адаптируется и обладает творческими способностями. Но и она может быть весьма импульсивной в неблагоприятных условиях.

Гусь (22 декабря – 19 января)

Они амбициозны и упрямы, легко достигают поставленных перед собой целей. Но порой Гусь слишком увлекается, соревнуясь с другими, и становится нетерпеливым.