Лишний вес набранный в период новогодних праздников остается надолго - итоги исследования

Но не все так просто, как казалось. Так считают специалисты, которые опубликовали результаты своего 4-летнего исследования. По мнению экспертов, набранный за праздничный период лишний вес, в январе и последующие месяцы многих не покидает, и, более того, может остаться на целый год.

Как проходило исследование

Роланд Штурм и другие эксперты из RAND Corporation поделились итогами проведенной работы. Специалисты наблюдали за жизнью и покупками сотен тысяч жителей ЮАР и на основании увиденного сделали следующие выводы.

Эксперты проанализировали, какие продукты питания покупают участники исследования, и обнаружили, что обычно примерно 17% от общих расходов на питание составляют не самые полезные для фигуры продукты, такие как сладости, а на полезные продукты приходится около четверти покупок. Остальную часть составляют нейтральные продукты.

В праздники люди набирают до 70% годового прироста веса

Однако ближе к декабрю эта картина радикально менялась. Так, в последний месяц года доля нездоровых продуктов питания значительно возрастала и составляла на 40% больше по сравнению с январем.

Именно в праздничные недели специалисты зафиксировали кратковременный скачок веса. При этом, несмотря на то, что в январе участники исследования, стараясь питаться более правильно, сбрасывали вес, даже спустя несколько месяцев после праздников специалисты отметили, что остается некоторое превышение веса, ставшее большей долей от общего набранного за весь год.

Эксперты рассказали, что 60-70% от годового прироста веса составил лишний вес, набранный за праздничный период. В результате добровольцы, участвовавшие в исследовании, за 4 года несколько поправились.