Лишний вес набранный в период новогодних праздников остается надолго - итоги исследования

Пожалуй, все мы чуть расслабляемся с приходом Нового года и Рождества — а потому в недели шумных застолий и посиделок с близкими часто переедаем, чтобы все перепробовать и полакомиться разным вкусненьким. А в январе стараемся следить за питанием, чтобы сбросить лишние килограммы, пишет joinfo.
Но не все так просто, как казалось. Так считают специалисты, которые опубликовали результаты своего 4-летнего исследования. По мнению экспертов, набранный за праздничный период лишний вес, в январе и последующие месяцы многих не покидает, и, более того, может остаться на целый год.
Как проходило исследование
Роланд Штурм и другие эксперты из RAND Corporation поделились итогами проведенной работы. Специалисты наблюдали за жизнью и покупками сотен тысяч жителей ЮАР и на основании увиденного сделали следующие выводы.
Эксперты проанализировали, какие продукты питания покупают участники исследования, и обнаружили, что обычно примерно 17% от общих расходов на питание составляют не самые полезные для фигуры продукты, такие как сладости, а на полезные продукты приходится около четверти покупок. Остальную часть составляют нейтральные продукты.
В праздники люди набирают до 70% годового прироста веса
Однако ближе к декабрю эта картина радикально менялась. Так, в последний месяц года доля нездоровых продуктов питания значительно возрастала и составляла на 40% больше по сравнению с январем.
Именно в праздничные недели специалисты зафиксировали кратковременный скачок веса. При этом, несмотря на то, что в январе участники исследования, стараясь питаться более правильно, сбрасывали вес, даже спустя несколько месяцев после праздников специалисты отметили, что остается некоторое превышение веса, ставшее большей долей от общего набранного за весь год.
Эксперты рассказали, что 60-70% от годового прироста веса составил лишний вес, набранный за праздничный период. В результате добровольцы, участвовавшие в исследовании, за 4 года несколько поправились.
«Наши результаты показывают, что значительная доля долгосрочного увеличения веса связана с культурными нормами в период отпусков», — сообщают исследователи. Эксперты напоминают о том, что в отпуске и в период праздников тоже важно следить за своим рационом и не переедать — в этом случае набора лишнего веса не произойдет.