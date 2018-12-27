Письмо читательницы: почему возлюбленный улетает в отпуск без меня за три дня до Нового года?

Сама не понимаю, почему я решилась на то, чтобы ответ найти на свой вопрос в интернете. Живу с мужчиной уже почти 3 года, у меня сын от первого брака, мне финансово мой мужчина не помогает, снимаем квартиру – оплата пополам, свои проблемы решаю сама. Отвожу ребенка в сад рано, чтобы самой успеть на работу, а мой мужчина спит до обеда, он работает в сфере своего же бизнеса с братом, строительная компания. Дело в том, что у меня постоянные подозрения: гуляет в клубах, последний раз пришел в 14:00, мы поругались. У моего сына не был на дне рождения, но по той причине, что был бывший муж: ребенок хотел видеть папу, я разрешила на час, чтоб приехал мой мужчина и не столкнулся с бывшим, его я предупредила, но он и не спешил, он ходил по магазинам, прикупал себе верхнюю одежду, приехал в час ночи, переоделся и отправился в клуб, а после клуба приехал в 14:00...