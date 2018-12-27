«Выгляжу я ужасно, я знаю»: Регина Тодоренко высказалась об изменившейся после родов внешности

Около трех недель назад Регина Тодоренко и Влад Топалов впервые стали родителями. Некоторое время ведущая избегала появляться в Инстаграме, но теперь все чаще выходит на связь с поклонниками, пишет woman.ru.
5 декабря у Регины Тодоренко и Влада Топалова родился сын. Несмотря на беременность, телеведущая продолжала трудиться над своим авторским шоу. К работе она вернулась уже спустя две недели после появления ребенка на свет. Сейчас большую часть своих фото и видео для Инстаграма Регина снимает без макияжа. И хотя Тодоренко мечтает как можно скорее вернуть свою добеременную форму, она вовсе не переживает из-за того, как выглядит сейчас.
«Выгляжу я ужасно, я знаю. Но я же мать, мне можно», — весело заявила Регина.
Впрочем, большинство поклонников ведущей считают, что она прекрасно выглядит. Однако многие заметили, что Тодоренко кажется очень уставшей. Вполне возможно, сейчас у Регины довольно часто случаются бессонные ночи из-за малыша.