Путешествует или вяжет в кресле? Как стареют знаки Зодиака

Овен

Овны собираются жить вечно. После 60-ти жизнь для них только начинается. Поступить в 70 лет в университет? Легко! Быть крутым диджеем в клубе? Запросто! Они готовы пробовать много нового.

Телец

Свою старость Телец проведет в кругу семьи. Он впахивал всю жизнь, чтобы на старости его голову увенчала корона, и все родственники приезжали на Рождество как к “крестному отцу”.

Близнецы

Достигнув пенсионного возраста, Близнецов настигает прозрение. Они резко начинают достигать карьерных высот, переходят на здоровый образ жизни и начинают активно заниматься спортом.

Рак

Раки готовятся к старости всю свою жизнь, из-за чего к старости они готовы уже в 40 лет. Из них получаются отличные бабушки и дедушки. А из-за тщательной подготовки, в возрасте они не ворчливы, а добры и щедры!

Лев

Лев в пожилом возрасте — это настоящий лидер огромного семейства. К своей старости он собирает множество титулов и наград, имеет завидную карьеры и опыт, чем заслуживает уважение у своей семьи и внуков.

Дева

Только в старости Девы позволяют себе жить на полную катушку. Кругосветное путешествие, членство в молодежных организациях, разноцветные волосы - эта красотка встречает не старость, а свою вторую молодость.

Весы

В свои 70 лет эти дамочки умудряются выглядеть на 45. И все это благодаря размеренному образу жизни и постоянным занятием спорта. Если вы увидели на улице прекрасную девушку с невероятно мудрыми глазами, знайте – это точно Весы.

Скорпион

К пенсии яд Скорпиона уже успел покинуть жало. Так что язвительность превращается в остроумие. Им приходит осознание, что хочется сделать что-то велике, поэтому они охотно начинают двигаться в эту сторону!

Стрелец

Свою старость Стрельцы предпочитают проводить в тишине и покое, вспоминать с единомышленниками свою бурную молодость и наслаждаться природой и солнцем!

Козерог

В старости Козерог наконец-то перестает что-то кому-то доказывать, поэтому становится спокойным, заводит себе новое хобби и радуется жизни.

Водолей

Бабушка-Водолей охотно наденет леопардовые лосины, розовые очки и яркий свитер, чтобы во всей красе заниматься перед телевизором аэробикой! В представителях этого знака энергия бушует до глубокой старости.

Рыбы

Рыбы очень бояться одиночества в старости. И если преодолеют негативные, навязчивые мысли, тогда смогут встретить старость достойно и без переживаний. Чтобы избежать таких проблем, Рыбы находят себе единомышленников.