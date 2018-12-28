Как назвать мальчика в январе 2019 года

Сегодня мы разобрались, как стоит называть мальчика, который родиться в январе 2019 года.

Общие рекомендации по выбору имени для мальчика

Выбирая имя для своего ребенка, важно учитывать не только свои предпочтения (нравиться/не нравиться), а и руководствоваться здравым смыслом. Важно обратить внимание на то, как сочетается имя ребенка с его фамилией. Помните, что ваш ребенок не всегда будет маленьким и ему нужно будет строить свою взрослую жизнь со своим именем.

Кроме того, выбирая имя ребенку, необходимо обращать внимание на значение имени, ведь уже доказано, что имя влияет на характер, темперамент и жизнь в целом. Кроме того, не рекомендуется называть детей в честь умерших родственников.

В чем особенность зимних имен

Считается, что мальчики, которые рождены зимой, наделены отличным здоровьем. У них от природы прекрасно развиты волевые качества, они целеустремленны и редко отступают при достижении своей цели. Кроме того, очень часто среди них встречаются трудоголики, которые готовы работать сутками напролет лишь бы достичь поставленных целей. Зачастую мальчики, рожденные зимой, во взрослой жизни достигают больших успехов.

Какое имя выбрать для мальчика, рожденного в январе 2019 года

Феодосий, Яков, Андрей, Максим, Петр, Федор, Артур, Матвей, Михей, Григорий, Виктор, Даниил, Давид, Глеб, Иван, Владимир, Илья, Исидор, Евсевий, Матвей, Степан, Роман, Никита, Марк, Лев, Евгений, Александр, Григорий, Ярослав, Прохор, Антип, Николай, Владислав, Арсений, Георгий, Евгений, Василий, Инокентий, Гавриил, Феофан, Панфутий, Климент, Наум, Марк, Кирилл

Кроме того, стоит также обратить внимание на такие имена, как: Амур, Фабиан, Ведогор, Лукерий, Златомир, Ждан, Эрих, Кай, Камиль, Дионисий и Аскольд.

Православные церковные имена для мальчиков, рожденных в январе 2019 года