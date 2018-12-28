Пять способов наказать ребенка, чтобы не пошатнуть его самооценку

Наказывать или нет?

Вопросу наказания стоит уделить больше внимания, так как этот вид воспитания может сказаться на дальнейшем формировании личности ребенка, пишет fabiosa. Какие же виды наказания могут быть и всегда ли надо применять жесткие меры к ребенку?

1. Дайте право на ошибку

Иногда дети делают неправильные, с точки зрения родителей, вещи. Однако для них это первый опыт и они просто не знают, какие могут быть последствия. Дайте им второй шанс. Расскажите и покажите, что можно делать, а что нельзя. Если начнете наказывать, то велика вероятность воспитывать нерешительного человека, который будет постоянно оглядываться в поисках одобрения и согласования.

2. Не кричите на ребенка

Переходя на крик, родители показывают бессилие совладать со своими эмоциями, в первую очередь. Если же ваш ребенок имеет неустойчивую нервную систему, то вы не только добавите ему проблем сейчас, но и в будущем сформируется комплекс жертвы.

3. Сдерживайте обещание

Если уж пообещали наказать за плохой поступок, то доводите дело до конца, чтобы у ребенка сформировалась точная цепочка действий. Хотя иногда дети осознают свое неправильное поведение несколько раньше и признают свою ошибку. Это заслуживает похвалы.

4. Не ругайте публично

Не надо кричать на всю детскую площадку, какой ваш ребенок нехороший. Подобные унижения сформируют у него зависимость от общественного мнения, а также вызовут озлобленность на родителей, которые позволяют так унижать его.

5. Искать виновных или нет

Когда явного виновника шалости определить сложно, то наказывать надо всех участников (речь идет о детях одной семьи, а не о друзьях в гостях). Если же выделять кого-то одного и наказывать, то у него может развиться комплекс жертвы, а у других - чувство неприкосновенности и вседозволенности.