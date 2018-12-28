Как на самом деле выглядит неправдоподобно молодая 72-летняя Ажда Пеккан?

Турчанка Пеккан — одна из любимейших исполнительниц в своей стране. Так, в Instagram за ней следит более 477 тыс. человек!

Но прославилась Ажда не только благодаря своему творчеству. Артистка, которая недавно отпраздновала свой 72-й день рождения, выглядит молодой до неприличия.

Более того, у нее 49-летний любовник. Кроме того, Ажда, по слухам, недавно даже собиралась рожать.

Правда, потом передумала, решив посвятить всю свою жизнь музыке. Ажда заявила, что будет продолжать петь до последнего своего вздоха. И, судя по тому, как выглядит певица, впереди у нее еще много концертов!

Фанаты Ажды не устают восхищаться ее невероятно юным лицом и стройной фигурой. Но так ли молода артистка, как кажется?

Недавно певица пригласила журналистов к себе домой, чтобы доказать, что ее идеальная фигура — никакой не фотошоп.

Впрочем, впоследствии выяснилось, что Ажда все же использует утягивающее силиконовое белье.

На личной страничке в Instagram Пеккан выкладывает тщательно отретушированные фото.

Но, поискав по просторам Интернета, мы сумели найти несколько снимков Ажды без фотошопа.

Что ж, чудес не бывает!

На самом деле лицо турчанки смотрится довольно неестественно из-за уколов ботокса, а шея покрыта мелкими морщинками.

Конечно, даже в реальной жизни актриса выглядит намного моложе своих лет (напомним, Ажде 72 года!), но все же далеко не на 30, как утверждают ее поклонники.

Это еще раз доказывает, что женщина в любом возрасте может выглядеть молодой и привлекательной. Если сильно захочет!