Похудеть до смерти? Симптомы анорексии у подростков, которые должны знать родители

Хотя юноши меньше склонны истязать себя голодовками и жесткими диетами, но такие случаи тоже не редкость.

Статистика расстройств пищевого поведения у подростков 13-18 лет

Согласно статистике 2017 года, 5,4% американских детей в возрасте от 13 до 18 лет страдали от анорексии, булимии или переедания в какой-то момент своей жизни. А это более 2,2 млн подростков!

около половины из них (2,7%) имеют умеренное расстройство пищевого поведения, у остальных же все гораздо серьезнее;

3,8% подростков с расстройством пищевого поведения средней или тяжелой степени - девочки;

1,5% таких детей - мальчики.

И пациенты с анорексией становятся все моложе!

История Миранды

На 8-ой день рождения родители Миранды отвели ее в пиццерию, где она ела мороженое. Для любого другого ребенка это достаточно обычным делом. Но для Миранды эта поездка стала настоящим достижением!

Всего 3,5 месяца назад Миранда была почти на 23 фунта (10 кг) легче нормы, а ее индекс массы тела (ИМТ) составлял всего 12,5.

Хотя ИМТ менее 18,5 официально считается недостаточным, до помещения в специализированную клинику Миранда продолжала отказываться не только от еды, но и от питья.

Вот как Миранда объясняет, что такое страдать от расстройства пищевого поведения в таком юном возрасте:

Это как фея-пикси в моем животике, которая похожа на дьявола и всегда борется со мной, когда я хочу есть. Пикси была сильнее меня, но теперь я немного сильнее ее. Она становится меньше, а я становлюсь больше, и скоро она исчезнет.

После лечения в клинике на протяжении 5-ти месяцев, восстановление физического здоровья Миранды является только началом гораздо более длительной битвы за ее душевное равновесие.

Эта девочка далеко не самый юный пациент, чью жизнь приходилось спасать доктору Ди Доусон, директору клиники The Observer. Как-то в клинику поступил 6-летний ребенок со всеми классическими признаками нервной анорексии.

Возраст детей, страдающих расстройствами пищевого поведения, определенно становится все моложе и моложе. Раньше здесь редко можно было видеть девушек до того, как они достигли половой зрелости, но теперь они составляют по крайней мере одну треть детей в клинике. Ранее средний возраст начала заболевания составлял 16 лет, но этот возраст постоянно снижается. - говорит доктор Доусон.

Как же предотвратить возникновение подростковой анорексии и что делать, если ваш ребенок уже в группе риска?

Как распознать подростковую анорексию

Это заболевание легче предупредить, нежели вылечить! Вот некоторые симптомы в поведении подростка, которые должны насторожить родителей.

Стремление похудеть любой ценой (в том числе, посредством вызывания рвоты) при стойкой неудовлетворенности результатом. Нарушено восприятие себя ("Все равно я очень толстая!"). ИМТ подростка ниже отметки 17,5. Изменение эмоционального состояния (депрессии, перепады настроения, вспышки гнева). У девушек наблюдается прекращение месячных и замедление развития груди.

Если анорексию вовремя не заметить, то на более поздней стадии происходят существенные изменения в организме, при которых пища уже просто не воспринимается. На этом этапе самостоятельно излечиться без помощи врачей уже практически невозможно.

Советы родителям

Эти советы специалистов будут полезны как для профилактики анорексии, так и для восстановления подростка после лечения.

Старайтесь быть здоровым примером для подражания.

Не критикуйте внешность подростка, особенно фигуру.

Обращайте внимание на качество питания, а не на количество калорий.

Ограничьте доступ подростка к материалам в Сети, посвященным диетам и физическим упражнениям.

Следите за тем, как питается ваш ребенок. Это очень важный момент!

Важно: анорексики не признают своего расстройства. Поэтому родители должны быть очень внимательны и обращаться к врачу в случае необходимости.