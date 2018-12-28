Вопрос стилисту: «В чем встречать Новый год 2019, если я не успела ничего купить?»

До Нового года 3 дня, а у тебя еще нет праздничного наряда и времени бегать по магазинам? Не беда, дизайнер одежды, эксперт по моде и стилю Мила Марсель спешат на помощь, сообщает lady.mail.ru.
Для многих новогодняя ночь — волшебный шанс поймать удачу за хвост и заставить фортуну улыбнуться. Самый надежный способ это сделать — привлечь на свою сторону покровительницу грядущего года и заручиться ее поддержкой. Мы уже рассказали, как понравиться Свинье, и ты по-прежнему можешь это сделать.
Мы уверены, что что-то из этого найдется у тебя в гардеробе, а вместе с правильными аксессуарами эти вещи получат новую праздничную жизнь.
Добавить стройности: комбинезон + аксессуары
Комбинезоны в моде уже несколько сезонов. Скорее всего, у тебя найдется черный или любой другой монохромный комбез. Кстати, единство цвета — основное преимущество такого наряда, за счет этого он стройнит, «вытягивает» невысоких девушек и подчеркивает рост высоких, ну и нивелирует объем и шероховатости несовершенной фигуры. Угодить Свинке, любительнице всего блестящего, можно, расшив комбинезон пайетками, либо украсив ярко-желтыми аксессуарами.
Снизить градус официальности: джинсы + шпильки
Встречать Новый год в кафе и ресторане можно, например, в джинсах, надев обувь на высокой шпильке ярко-лимонного цвета, и завершив образ кружевным топом или элегантным жакетом, для неформальной расслабленной обстановки такой вариант, как нельзя кстати. Блестящий топ в этом наряде точно очарует Хрюшку.
Добавить роскоши: платье + пайетки
Платье телесного цвета, украшенное пайетками, — то, что нужно для роскошного празднования. Особенно благородно выглядят модели «в пол», с длинным рукавом, закрывающие тело — они будут облегать силуэт, словно вторая кожа, и переливаться на фигуре, подчеркивая красоту изгибов.
Отмести смущение: костюм + блестки
Если ты не из тех, кто переживает из-за чересчур сильного блеска, способного затмить остальных гостей праздника, значит, в твоем гардеробе точно найдется пара блестящих вещей. Смело надевай базовый топ и брюки (даже с жакетом) в пайетках — получишь подарков больше, чем новогодняя елка.
Добавить дерзости: леопард (хоть немного)
Носи его столько, сколько душе угодно. Платье из пайеток в расцветке леопарда не только порадует Свинью, но и поразит воображение тех, с кем предстоит провести новогоднюю ночь. Или свитер, один рукав которого леопардовый, или брюки с леопардовым лампасом — это стройнит и визуально «вытягивает» любую фигуру.
Освежить память: платье + люрекс
Платья с люрексом, когда-то несправедливо забытые (в недрах твоего шкафа), вернутся в наши гардеробы в следующем году. Особенно модели, представленные в модном алом цвете или индиго (глубокий синий, уходящий в приглушенный серый).