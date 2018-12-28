Юлия Барановская всполошила сеть снимком без макияжа

33-летняя Юлия Барановская опубликовала в Instagram поздравление подруге с днем рождения, которое сопроводила неоднозначным снимком. На фото приятельница ведущей запечатлена «при полном параде» — с укладкой и ярким макияжем, в то время как звезда позирует без грамма косметики и с интенсивным загаром, пишет lady.mail.
Поклонники отдали должное смелости Барановской и похвалили ее за то, что не постеснялась показать им «честное» фото.
«Глаза — озера синие... А с загаром, что-то явно пошло не так», «Юля, какая красивая. И душой, и телом!», «Молодец! Надо быть естественной», «Смешная, одни глаза остались», «Без мейка классно, но с загаром — перебор», — написали фанаты.
Некоторые пользователи сети, правда, признались, что немного испугались, увидев снимок и не сразу узнали Юлию.
«Ой, Юля, что вы с собой сделали?», «Стремно выглядишь», «Без мейка не узнала, даже», «Мамочки, страшно то как», — всполошились они.