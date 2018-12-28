Юлия Барановская всполошила сеть снимком без макияжа

33-летняя Юлия Барановская опубликовала в Instagram поздравление подруге с днем рождения, которое сопроводила неоднозначным снимком. На фото приятельница ведущей запечатлена «при полном параде» — с укладкой и ярким макияжем, в то время как звезда позирует без грамма косметики и с интенсивным загаром, пишет lady.mail.