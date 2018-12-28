Возраст, в котором женщины достигают пика привлекательности (по мнению мужчин)

Многочисленные возрастные модели, о которых мы узнаем благодаря интернету, дают нам понять, что молодость заключается не в пластической хирургии и уколах красоты, а в отношении к миру. Чем больше мы улыбаемся ему, тем больше получаем в ответ!

Однако ученые все же попытались вычислить формулу красоты и определили, в каком возрасте женщина находится на пике привлекательности. Исследование проводилось под руководством глянцевого журнала Allure.

Интересно, что мужское и женское видение темы немного отличается. Сильная половина человечества считает, что дамы находятся на пике привлекательности в 29 лет. Сами женщины же сошлись во мнении, что этот возраст равняется 31 году.

Что касается волнения по поводу признаков старения, появляющихся на теле, то ему подвержены 56% женщин и всего лишь 34% мужчин.

Один из главных признаков старения – это заметная седина, которая, кстати говоря, недавно была на пике моды. Однако первая ассоциация, которая появляется у человека, глядя на "серебряную" голову, это – "старый". Поэтому, если вы не хотите, чтобы вас преждевременно записались в ряды старичков, лучше откажитесь от этого тренда.

Что касается интимной жизни, то 57% респондентов мужского и женского пола сошлись во мнении, что с возрастом она становится лишь лучше, интереснее и ярче. Самоощущение женщин также улучшается, и с годами они чувствуют себя еще более привлекательными.

Если говорить о пластических операций, то на них решаются 42% дам и лишь 18% представителей сильного пола.

И хорошая новость для всех! С каждым годом мы определенно становимся мудрее, и наши страхи по поводу старения или смерти ослабевают. Более пожилые респонденты сообщили, что с возрастом былые тревоги и волнения сошли практически на нет.