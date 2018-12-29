Топ-5 знаков Зодиака, в которых можно влюбиться с первого взгляда

Астрологи назвали пять знаков Зодиака, в представительниц которых можно влюбиться моментально

1. Женщина-Лев

Представительница этого знака способна вскружить голову практически любому мужчине уже на первом свидании! Однако для горячей и страстной Львицы важны не столько слова, сколько поступки. Поэтому ухаживать за ней придется долго и со вкусом!

2. Женщина-Козерог

Представительницы этого зодиакального знака обладают необычайной притягательностью, которая моментально завоевывает сердца. Таинственность и сдержанность Козерога манят мужчин всех возрастов. Но завоевать любовь такой женщины сможет только истинный рыцарь!

3. Женщина-Водолей

Это самые обаятельные женщины гороскопа! Чувство юмора представительниц этого знака разит наповал. Но завоевать женщину-Водолея непросто, поскольку она ценит свою независимость.

4. Женщина-Скорпион

В представительниц этого знака влюбляются с первого взгляда за скрытую чувственность. Мужчины мотыльками слетаются на огонь, пылающий в душе женщины-Скорпиона. Если она полюбит по-настоящему, то будет с избранником, несмотря ни на что.

5. Женщина-Овен

Мужчины готовы на все ради самой самостоятельной и независимой представительницы гороскопа. Многие с первого взгляда влюбляются в женщину-Овна за прямоту характера и красоту души. Но она ответит взаимностью только тому, кто будет сильнее ее самой!