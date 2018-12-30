Гороскоп женской силы для всех знаков Зодиака

Целеустремленная женщина-Овен

Даже если на вашем пути внезапно вырастет высоченная стена, рано или поздно вы ее пробьете. Хотя вы прекрасно знаете, что любое препятствие можно обойти, но разве Овен идет на компромиссы?

Творческая женщина-Телец

Многие ошибочно считают женщин-Тельцов земными особами, напрочь лишенными фантазии. Но это не так! На самом деле, вы - умная и сильная личность, которая справляется с проблемами при помощи богато развитого воображения.

Общительная женщина-Близнецы

Вы искусно управляете людьми, как настоящий кукловод. Вы способны добиться многого с помощью слов. Например, заболтать кого-то до потери сознания!

Артистичная женщина-Рак

Женщину, рожденную под этим созвездием, практически нельзя победить. А все потому, что если ей сильно надо, то она может стать кем угодно!

Бесстрашная женщина-Лев

Львицам не известно чувство страха, поэтому они везде и во всем занимают первые места. Они умницы, красавицы и, вообще, королевы!

Мудрая женщина-Дева

Ваша самая главная сила - в железной логике и незаурядном интеллекте. Вы всегда знаете, что нужно делать, поэтому можете дать очень ценный совет!

Обаятельная женщина-Весы

Женщины этого знака - просто феи! Они в любой ситуации умудряются оставаться милыми и очаровательными. Рядом с Весами любой мужчина чувствует себя настоящим героем!

Притягательная женщина-Скорпион

Даже если вы не прикладываете ни малейших усилий, люди тянутся к вам, как мотыльки к огню. Самое настоящее колдовство!

Удачливая женщина-Стрелец

Женщина этого знака напоминает кошку с девятью жизнями. Когда всех вокруг сносит жизненное цунами, вы остаетесь стоять там, где стояли. Потрясающая удачливость, подкрепленная неиссякаемым оптимизмом!

Амбициозная женщина-Козерог

Женщины этого знака способны работать без отдыха, не подавая ни малейших признаков усталости. Понятно, что за такое трудолюбие вам перепадает много "плюшек". Вы - вечный двигатель гороскопа!

Оригинальная женщина-Водолей

Хотя некоторые считают женщин этого знака немного странными и мало приспособленными к повседневной жизни, это не так! Когда окружающие начинают в панике кричать "Все пропало!", именно Водолеи быстренько находят выход из ситуации.

Интуитивная женщина-Рыбы

Женщина этого знака по-особому видит и ощущает окружающую действительность. Благодаря невероятной интуиции, Рыбка может увести своих близких опасности задолго до того, как она случится. Да и сама, естественно, в жизни не пропадет!