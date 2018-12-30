Четыре самые опасные разлучницы по знаку Зодиака

Хотя измены часто случаются по вине мужчин, ни один любовный треугольник не может существовать без "другой" женщины. Предлагаем вам узнать, кто из представительниц зодиакального гороскопа является самыми опасными разлучницами, пишет fabiosa.ru. Таких всего 4!
Овен: Охотница
Самая опасная соперница из знаков стихии Огня. Эта самоуверенная амазонка обычно ведет себя невероятно активно, умело арканя мужчин, как необъезженных мустангов.
Телец: Истинная женщина
Хотя знаки стихии Земли не слишком склонны уводить чужих мужчин, Телец может быть очень опасна для замужних дам. А все потому, что эта красавица - Женщина с большой буквы: спокойная, уверенная в себе и невероятно чувственная.
Весы: Коллекционерша
Чужой муж для женщин стихии Воздуха - настоящая загадка, поэтому их поступками часто движет острое любопытство. А в случае с Весами к жгучему интересу добавляется еще и страсть к коллекционированию всего прекрасного!
Скорпион: Роковая женщина
Скорпион — самая опасная разлучница не только среди знаков Воды, но и всего гороскопа! Она - истинная роковая женщина, умная и красивая одновременно. Мужчины практически моментально в нее влюбляются, даже когда она того сама не желает.
У нас практически нет сомнений в том, что представительницы этих 4 зодиакальных знаков могут увести практически любого мужчину. Но правда в том, что обычно они этого не делают. Скорее всего, из женской солидарности! За что стоит сказать им отдельное спасибо.