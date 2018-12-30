Четыре самые опасные разлучницы по знаку Зодиака

Овен: Охотница

Самая опасная соперница из знаков стихии Огня. Эта самоуверенная амазонка обычно ведет себя невероятно активно, умело арканя мужчин, как необъезженных мустангов.

Телец: Истинная женщина

Хотя знаки стихии Земли не слишком склонны уводить чужих мужчин, Телец может быть очень опасна для замужних дам. А все потому, что эта красавица - Женщина с большой буквы: спокойная, уверенная в себе и невероятно чувственная.

Весы: Коллекционерша

Чужой муж для женщин стихии Воздуха - настоящая загадка, поэтому их поступками часто движет острое любопытство. А в случае с Весами к жгучему интересу добавляется еще и страсть к коллекционированию всего прекрасного!

Скорпион: Роковая женщина

Скорпион — самая опасная разлучница не только среди знаков Воды, но и всего гороскопа! Она - истинная роковая женщина, умная и красивая одновременно. Мужчины практически моментально в нее влюбляются, даже когда она того сама не желает.