Как быстро прийти в форму после застолья

Если после Нового года необходимо быстро привести себя в порядок, в этом помогут витаминные травяные чаи, а также посещение бани или сауны, сообщила эксперт. Но еще более действенным методом, который позволяет быстро прийти в форму после застолья, является массаж головы, считает врач.

Для выполнения массажа, по словам специалиста, большими пальцами обеих рук можно сдвигать-растягивать кожу в направлении вперед-назад по всей поверхности головы. Другое упражнение: одной рукой зафиксировать половину головы, а второй совершать движения, как будто втирая что-то в кожу по всей голове. После этого нужно поменять руки.

«Сделайте или представьте пробор посреди головы. Четырьмя пальцами, кроме большого, легкими массажными движениями несколько раз прогладьте голову вдоль пробора. Затем повторите это же, только более интенсивно надавливая на голову. Закончить массаж нужно легкими похлопывающими движениями по всей голове - средним и указательным пальцем», - подсказала врач.

По словам Бабич, массаж улучшает мозговое кровообращение и помогает избавиться от головной боли.

Используя баню или сауну в качестве меры, позволяющей быстро прийти в форму после застолья, важно не переусердствовать с парилкой, - иначе возникает риск перегрузить сердечно-сосудистую систему. При возникновении отдышки или сильного сердцебиения необходимо срочно прекратить все процедуры, подчеркнула медик.

«В этом смысле сауна действует на организм более щадяще, чем баня. После парилки выпейте стакан-два щелочной минералки», - посоветовала Бабич.

Также быстро прийти в форму после застолья поможет питье травяных чаев. Врач порекомендовала использовать напитки с мятой, мелиссой, шиповником, зверобоем, ромашкой – эти чаи содействуют более активному восстановлению внутренних органов.