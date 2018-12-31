Семь новогодних обещаний, которые сделают твой секс в 2019 году лучше

Подумай о себе и своих желаниях, расскажи партнеру о переживаниях по поводу удовольствия. Только в таком случае ты сможешь понять, чего тебе не хватает для получения более приятных ощущений. Может быть, причина в недостаточно долгой прелюдии? Или для хорошего секса тебе нужна дополнительная стимуляция с помощью секс-игрушки? Начни думать о своем удовольствии в постели, и ты начнешь его получать.

Экспериментировать

Особенно если ты состоишь в длительных отношениях. Особенно если чувствуешь, что секс становится больше похож на рутину, чем на волнующее приключение.

Мы живем в такое время, когда рынок товаров для взрослых оказался настолько большим и доступным практически каждому, что этим грех не воспользоваться!

Можно внести разнообразие в интимную жизнь с помощью нового комплекта эротического белья, можно изменить привычное время и место для занятия сексом — если обычно вы предаетесь страсти вечером, лежа в кровати, сделайте это утром в ванной! Можно попробовать секс-игрушки, а можно обратиться к ролевым играм.

В сексе можно открыть для себя очень много новых практик или техник, которые гарантированно разнообразят интимную жизнь и не дадут заскучать в длительных отношениях, когда, казалось бы, друг друга уже нечем удивить.

Больше фантазировать

Фантазии — мощный инструмент для улучшения восприимчивости к различным сексуальным стимулам. Думай о сексе чаще, фантазируй о разных вещах, которые тебя возбуждают.

При этом очень полезно не только фантазировать о сексе, но и осуществлять эти фантазии. Дело в том, что реализованные фантазии вызывают огромный выброс в кровь гормона дофамина, который подкрепляет базовые потребности человека (сон, еда, секс) чувством удовольствия для того, чтобы мы не уставали их реализовывать.

Выброс дофамина в кровь во время секса заставляет человека не только испытывать глубокое чувство удовлетворения, но еще и усиливает желание повторить опыт снова.

Заботиться о своем сексуальном здоровье

Это значит не только дважды в год регулярно посещать гинеколога, но еще и с необходимой периодичностью сдавать анализы на ЗППП, ВИЧ и гепатиты. Особенно если ты сторонница секса на одну ночь или просто не имеешь постоянного и надежного партнера. Забота о сексуальном здоровье — это также и забота о своем собственном удовольствии.

Оберегать свои границы

Не делать то, чего тебе не хочется делать и говорить «нет» в тех ситуациях, когда ты не хочешь интимной близости в каком бы то ни было проявлении.

У тебя должен быть свой личный свод правил, которые ни при каких обстоятельствах нельзя нарушать. Например, таким правилом может стать обязательный отказ от секса с новым партнером в том случае, когда он не хочет прибегать к помощи барьерной контрацепции — настоятельно советуем держаться именно этой позиции.

Поддаться на уговоры мужчины или решить, что здоровье не так важно по сравнению с классным (а может быть и нет) сексом, который ты можешь получить здесь и сейчас, может каждая женщина. Но как только ее настигнут возможные последствия незащищенного контакта, она мгновенно пожалеет о своем решении.