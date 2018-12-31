Семь новогодних обещаний, которые сделают твой секс в 2019 году лучше

Многие люди обещают себе в новом году точно начать делать зарядку по утрам или правильно питаться, читать больше книг или меньше пить кофе. Все это нужно для того, чтобы жизнь в новом году стала лучше, пишет lady.mail.ru. О том, с помощью каких правил можно в наступающем году сделать лучше интимную сторону жизни, рассказывает психолог-сексолог Виктория Бастрыкина.
Развивать чувственность
Чувственность — это не про способность получать оргазм или умение скручиваться в узлы ради очередной позы из камасутры. Это — про отзывчивость твоего собственного тела к различным ласкам. И если развита она плохо, значит, ты упускаешь большую часть тех ощущений, которые могла бы получать во время секса.
Очень крутой и самый действенный способ раскрыть свою чувственность — это, конечно же, самоудовлетворение. С помощью мастурбации можно не только получить удовольствие и избавиться от головной боли, но еще и пробудить те эрогенные зоны на твоем теле, которые раньше не отзывались на ласки.
Для того чтобы развить чувственность, обычную, часто механизированную, мастурбацию ради оргазма в конце, нужно превратить в настоящий акт любви к себе. Гладь, сжимай, пощипывай себя во всех местах, ни один уголок тела не должен остаться без внимания.
Еще один неочевидный лайфхак для повышения чувственности и чувствительности: начни спать голой и носить меньше одежды дома, если это позволяет температура в квартире и отсутствие соседей. Эта практика учит чувствовать свое тело и проще к нему относиться.
Больше разговаривать с партнером о сексе
Коммуникация лежит в основе успеха любого процесса, в котором задействованы двое или больше человек. Если мы говорим о сексе, то и он сам является актом коммуникации, в процессе которого партнеры делятся эмоциями, ощущениями, впечатлениями.
Говорить о сексе важно еще и потому, что так можно произвести настоящий «апгрейд» интимной жизни. Рассказать о своих желаниях, сказать, что нравится, а что не вызывает особых восторгов, выслушать переживания и пожелания партнера — все это важно не меньше, чем сам секс.
Если с разговорами не клеится — на это может быть много причин, от внутреннего барьера в обсуждении интимных вещей, до банального смущения — можно использовать невербальный язык.
Хочешь рассказать партнеру о своей фантазии? Подари ему подарок, который намекнет на эту фантазию. Хочешь, чтобы во время секса партнер двигался быстрее или медленнее? Начни сама двигать бедрами в нужном тебе темпе. Хочешь, чтобы партнер трогал тебя за бедра прямо сейчас? Возьми его руки и положи на свои бедра!
Думать в постели о своем удовольствии
В рутине дел, ворохе проблем и куче обязанностей мы иногда забываем, что секс — это приятный бонус, а не очередной пункт в списке задач. В новом году пообещай себе воспринимать секс как способ получить удовольствие, провести время наедине с партнером и еще раз получить удовольствие.
Если у тебя возникают проблемы с получением удовольствия во время секса или достижением оргазма и мотивация к занятиям любовью стремится к нулю, не стоит заниматься сексом только потому, что вы с партнером всегда занимаетесь сексом, или потому что он этого хочет.
Подумай о себе и своих желаниях, расскажи партнеру о переживаниях по поводу удовольствия. Только в таком случае ты сможешь понять, чего тебе не хватает для получения более приятных ощущений. Может быть, причина в недостаточно долгой прелюдии? Или для хорошего секса тебе нужна дополнительная стимуляция с помощью секс-игрушки? Начни думать о своем удовольствии в постели, и ты начнешь его получать.
Экспериментировать
Особенно если ты состоишь в длительных отношениях. Особенно если чувствуешь, что секс становится больше похож на рутину, чем на волнующее приключение.
Мы живем в такое время, когда рынок товаров для взрослых оказался настолько большим и доступным практически каждому, что этим грех не воспользоваться!
Можно внести разнообразие в интимную жизнь с помощью нового комплекта эротического белья, можно изменить привычное время и место для занятия сексом — если обычно вы предаетесь страсти вечером, лежа в кровати, сделайте это утром в ванной! Можно попробовать секс-игрушки, а можно обратиться к ролевым играм.
В сексе можно открыть для себя очень много новых практик или техник, которые гарантированно разнообразят интимную жизнь и не дадут заскучать в длительных отношениях, когда, казалось бы, друг друга уже нечем удивить.
Больше фантазировать
Фантазии — мощный инструмент для улучшения восприимчивости к различным сексуальным стимулам. Думай о сексе чаще, фантазируй о разных вещах, которые тебя возбуждают.
При этом очень полезно не только фантазировать о сексе, но и осуществлять эти фантазии. Дело в том, что реализованные фантазии вызывают огромный выброс в кровь гормона дофамина, который подкрепляет базовые потребности человека (сон, еда, секс) чувством удовольствия для того, чтобы мы не уставали их реализовывать.
Выброс дофамина в кровь во время секса заставляет человека не только испытывать глубокое чувство удовлетворения, но еще и усиливает желание повторить опыт снова.
Заботиться о своем сексуальном здоровье
Это значит не только дважды в год регулярно посещать гинеколога, но еще и с необходимой периодичностью сдавать анализы на ЗППП, ВИЧ и гепатиты. Особенно если ты сторонница секса на одну ночь или просто не имеешь постоянного и надежного партнера. Забота о сексуальном здоровье — это также и забота о своем собственном удовольствии.
Оберегать свои границы
Не делать то, чего тебе не хочется делать и говорить «нет» в тех ситуациях, когда ты не хочешь интимной близости в каком бы то ни было проявлении.
У тебя должен быть свой личный свод правил, которые ни при каких обстоятельствах нельзя нарушать. Например, таким правилом может стать обязательный отказ от секса с новым партнером в том случае, когда он не хочет прибегать к помощи барьерной контрацепции — настоятельно советуем держаться именно этой позиции.
Поддаться на уговоры мужчины или решить, что здоровье не так важно по сравнению с классным (а может быть и нет) сексом, который ты можешь получить здесь и сейчас, может каждая женщина. Но как только ее настигнут возможные последствия незащищенного контакта, она мгновенно пожалеет о своем решении.
Поэтому настоятельно советуем в новом году принимать такие решения, из-за которых потом не придется жалеть.