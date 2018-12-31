Как правильно пить шампанское?

Однако, оставлю лирику. Каждому из нас еще многое нужно успеть за оставшееся время. Итак... продолжаем нашу стремительную подготовку к празднованию Нового года, пишет dvorec.ru.

Одним из важнейших атрибутов этого праздника является, конечно же, шампанское. Водка, вино или коньяк - тоже напитки в народе уважаемые, но все их достоинства меркнут перед столь незаменимым атрибутом новогоднего праздничного застолья, как шампанское. А посему, осознав всю важность шипучего напитка, окунемся в искусство упиваться шампанским.

Хитрость первая заключена в умении подавать зеленую бутылку. Во-первых, необходимо положить ее в ведерко со льдом. При этом желательно, чтобы ведерко было мельхиоровым или медным, но лучше всего, конечно, серебряным.

Во-вторых, сию бутыль необходимо охладить до 6-9 градусов (не больше и не меньше). Вот такая вот строгая должна быть температурная амплитуда. В противном случае, вино может стать не то чтобы противным, но вкусовые качества букета изрядно пострадают.

Не последнюю роль в искусстве упиваться шампанским играют бокалы. Они не должны быть цветными, да и особо ярко сверкающий хрустальный бокал тоже может помешать насладиться прелестью живых искр. Сначала в каждый бокал наливают шампанского на один палец, а после доливают на две трети - чтобы было, где разместиться пене.

И вот уже после всего этого можно смело взять бокал за ножку, причем не только следуя традиции, но и извлекая таким нехитрым способом практический смысл: шампанское, если бокал держать за ножку, нагревается значительно медленней. А мы как раз в этом и заинтересованы.

Ну и заключительной частью этого мероприятия будет принятие сего напитка в себя. Тут надо сделать над собой усилие и максимально замедлить процесс пития. Шампанское надо пить маленькими глотками, с причмокиванием, загоняя небольшими порциями под язык, где специальные рецепторы непременно распознают чудесный букет новогоднего напитка.