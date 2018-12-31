С ними нужно быть начеку: четыре самых ветреных знака Зодиака

У каждого человека (будь то мужчина или женщина) свое представление об идеальных отношениях, пишет fabiosa. И пока одни мечтают жить долго и счастливо с одним партнером, другие страстно влюбляются по несколько раз в году!
Что ж, каждому свое! Главное, чтобы для их вторых половинок такое поведение не оказалось большим сюрпризом.
Астрологи назвали четыре самых ветреных знака Зодиака, которые склонны кружить головы и обожают флирт
1. Овен
В представлении людей этого знака идеальные отношения тесно связаны с острыми ощущениями погони. Поэтому, как только им подворачивается возможность познакомиться с кем-то новым, они с удовольствием это делают!
2. Близнецы
Этот знак также теряет голову от всего нового и необычного, что часто делает их отношения довольно краткосрочными. Поскольку Близнецы "всегда в пути", им не всегда хочется тратить время на поддержание длительных, по-настоящему интимных связей.
3. Стрелец
Люди этого знака рождены для свободы и приключений. Они являются неутомимыми исследователями, которые обожают путешествия и новые впечатления. Вот почему некоторым Стрельцам становится скучно или некомфортно в постоянных отношениях.
4. Водолей
Это невероятно свободолюбивый и чрезвычайно социальный знак. Представителей этого знака часто окружает толпа друзей и подружек, поэтому у них нет острой необходимости заводить серьезные отношения. Тем не менее, Водолей может долго жить с партнером, который не будет подавлять его любовь к свободе.
С людьми этих четырех знаков надо держать ухо востро! Но это совсем не значит, что они не могут быть верными супругами и любовниками.
Истинная любовь творит чудеса даже с самыми большими ветрениками и любительницами флирта!