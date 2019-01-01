Итоги года: лучшие платья звезд, которые мы видели в 2018-м

Рита Ора и ее зеленое платье от Versace

ФОТО: CLEMENS BILAN / EPA

Последнее время Рита является той самой звездой, появления которой ждут с большим нетерпением. Поскольку все ее наряды приковывают к себе внимание и долго остаются в памяти. Как, например, платье от Versace, в котором она пришла на церемонию вручения музыкальной премии ECHO Music Awards. Его разрез был настолько высоким, что взбудоражил всех присутствующих, а пояс и манжеты рукавов были украшены кристаллами Swarovski.

Джей Ло и роскошный шлейф Giambattista Valli

ФОТО: John Palmer/MPI/Capital Pictures / JP/MPI/Capital Pictures

Дженнифер Лопес, которая не так давно активно занималась продвижением своего нового фильма "Начни сначала", была вынуждена чуть ли не ежедневно появляться то в эфире очередного телешоу, то на какой-нибудь красной дорожке.

ФОТО: John Palmer/MPI/Capital Pictures / JP/MPI/Capital Pictures

На одну из таких она пришла в более, чем эффектном платье от Giambattista Valli. Его юбка была короткой, но сзади тянулся такой шлейф, что даже возлюбленный Джей Ло Алекс Родригес не мог нормально стать с ней рядом.

Леди Гага и платье-трансформер Giorgio Armani

В нынешнем году артистка снялась в фильме под названием "Звезда родилась", который по достоинству оценили как критики, так и зрители.

ФОТО: Brent Perniac/ADM/Capital Pictures / BPC/ADM/Capital Pictures

В ее промокомпании тоже было немало ярких нарядов, но мы выбрали именно этот – черное бархатное платье от Giorgio Armani.

ФОТО: MARIO ANZUONI / REUTERS

Оно полностью облегало идеальную фигуру Гаги, а на плечах было дополнено полупрозрачным болеро, которое в один момент превращалось в подобие черной фаты.

Эмбер Херд и Valentino

На лондонскую премьеру фильма Джеймса Вана "Аквамен", в которой Эмбер Херд исполнила одну из главных ролей, 32-летняя актриса надела платье, которое нельзя не отметить.

ФОТО: Phil Loftus/Capital Pictures / Phil Loftus/Capital Pictures

Изумрудный с золотом наряд из новой коллекции Valentino Couture венчал длинный шлейф. Тогда как на голове звезды была надета шапочка, отсылающая к купальным костюмам начала 20 века. Согласитесь, идеальный образ для презентации фильма о повелителе морей и океанов.

Кендалл Дженнер и ее "голое платье" Julien MacDonald

Такие платья любит не только супермодель Кендалл Дженнер, но и многие другие селебритис, например, ее же сестрица Ким Кардашьян.

ФОТО: Steve Ross/Capital Pictures / ROS/Capital Pictures

Однако в наш список попало золотое платье, напоминающее кольчугу, от Julien MacDonald, которое Кендалл надела на недавней церемонии The Fashion Awards. Если вы к нему присмотритесь, то сами все поймете.

Хайди Клум и 50 оттенков красного от Zac Posen

ФОТО: Xavier Collin/Image Press Agency / Xavier Collin/Image Press Agency

Немецкая модель на гала-ужин amfAR, прошедший осенью в Беверли-Хиллз, надела длинное платье от Zac Posen с широкими рукавами и длинным шлейфом, напоминающем хвост русалки.

ФОТО: Xavier Collin/Image Press Agency / Xavier Collin/Image Press Agency

Хайди не так часто появляется на публике в настолько роскошных платьях. Да и само оно было достойно внимания.

Карди Би и цветы от Dolce & Gabbana

Собираясь на церемонию American Music Awards, Карди Би точно решила покорить всех своим нарядом, надев платье с корсетом и пышной юбкой от Dolce & Gabbana.

ФОТО: Tony Michaels/ROT/Capital Pictures / TM/ROT/Capital Pictures

Цветочный принт на ткани очень эффектно подчеркнул тюрбан, который был на голове звезды, украшенный объемными цветами. А в высоком разрезе были видны стройные ноги Карди.

ФОТО: OConnor / AFF-USA.com / AFF/PA Images

Николь Кидман и Armani Prive

На нынешней церемонии вручения "Оскара" австралийская звезда практически стала королевой бала. На красной дорожке Николь появилась в очень ярком платье цвета электрик от Armani Prive.

ФОТО: MARIO ANZUONI / REUTERS

Оно очень красиво оголяло плечи и ноги, а на талии было украшено огромным атласным бантом. Получилось элегантно и сексуально одновременно.

Марго Робби в Chanel

ФОТО: Jordan Strauss / AP

Еще одной звездой "Оскара" в этом году стала Марго Робби, вышедшая на публику в белоснежном творении модного Дома Chanel.

ФОТО: MARIO ANZUONI / REUTERS

Платье оголяло плечи и имело небольшой шлейф, но впечатление оно произвело за счет своего необычного силуэта и чистейшего белого оттенка.

Ирина Шейк и золотое платье Versace

На церемонию вручения наград Fashion Media Awards Ирина Шейк предпочла надеть классику – и не прогадала.

ФОТО: RW/MPI/Capital Pictures / RW/MPI/Capital Pictures