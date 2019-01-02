Гороскоп любви и романтических отношений на январь 2019

Новый год обычно начинается с попыток что-то изменить в жизни, в том числе и в той ее части, которую называют личной, пишет lady.mail.ru. Давай посмотрим, подходит ли для этого январь.
Первые дни года могут быть довольно конфликтными, сложными для пар, в которых и раньше возникали трения. Сейчас каждый громко заявляет о своем «Я», но мало беспокоится о чужом. Последствия понятны — взаимные упреки в эгоизме, ссоры на ровном месте. Особенно трудно будет избежать этого до 5 января. Потом ситуация изменится к лучшему, но тут влияния планет может быть недостаточно. Сама ищи интересные дела: они сближают тех, кто давно знает друг друга, и позволяют завязать новые знакомства. До 10 января стоит чаще выходить «в люди» тем, кто мечтает о начале красивой романтической истории. Позже наступят дни спокойного и приятного общения. Их можно использовать для примирения после ссоры, важного разговора, обсуждения планов на будущее. Но стоит быть осторожнее на вечеринках и других многолюдных собраниях, именно на них часто возникают поводы для подозрений и ревности.
Вторая половина января в целом кажется более благоприятной с точки зрения романтических отношений. Но нужно опасаться иллюзий. Многим становится труднее понять, что — реально, а что лишь является плодом их собственной фантазии. Иногда это касается даже собственных чувств. Особенно это будет заметно с 17 по 20 января. Именно в эти дни звучат признания в несуществующей любви, под влиянием эмоций делается то, о чем позже приходится жалеть. Лучше не принимать важных решений, касающихся общего будущего, и не важно, идет ли речь о расставании или заключении брака. 21 и 22 января стоит заключить «пакт о ненападении», отказаться от взаимных претензий и критики. В эти дни легко вспыхивают конфликты. Их быстро удается уладить, но остаются неприятные воспоминания, которые еще долго будут причинять боль обоим участникам. Оставшиеся дни месяца — время укрепления связей, поиска путей к сердцу друг друга. Старайтесь больше времени проводить с любимым человеком, говорить о том, что интересно обоим.
Овнам будет трудновато держать себя в руках в начале января. Это время, когда эмоции очень сильны, к тому же тебя может бросать из одной крайности в другую. Часто любимый человек просто не понимает, что с тобой происходит, и это кажется ужасно обидным. Но постепенно все наладится. Вторая половина января может пройти очень романтично — с красивыми запоминающимися свиданиями, сюрпризами друг другу и важными словами.
Тельцам важно не потерять голову в начале января. В это время вероятны очень странные знакомства, встречи, которые могут показаться судьбоносными. Очень важно сохранить здравый смысл. Если ты поддашься иллюзиям, то и оглянуться не успеешь, как тебя втянут в какую-то сомнительную историю под соусом романтики. Совсем другое дело — вторая половина месяца. Тут вероятны и новые знакомства, и любовь с первого взгляда, и восстановление отношений, которыми ты когда-то дорожила.
Близнецы спокойно проведут лишь первые дни января, потом же в жизни представителей знака начнется нечто головокружительное. Во-первых, могут напоминать о себе те, к кому ты когда-то была привязана. Встречи с такими людьми поднимут самооценку, но могут иметь и более серьезные последствия — например, в виде продолжения давнего романа. Во-вторых, возможно начало почти невероятных историй, полных ярких эмоций. Они не обязательно будут иметь серьезное продолжение, но уж точно порадуют.
Ракам не стоит огорчаться, если январь сложится не лучшим образом: трудности будут носить временный характер, и, когда они останутся в прошлом, ситуация надолго изменится к лучшему. Тебе будет проще, если ты не станешь ждать подарков судьбы, а сама будешь проявлять инициативу. Не удивляйся, если на время как будто станешь невидимой для окружающих, а те, кто тебе нравятся, будут вести себя холодно — через несколько недель все изменится, к тебе начнут проявлять интерес многие. Некоторым Ракам придется делать непростой выбор. Помни, что любое решение, связанное с личными отношениями, должно быть хорошо продумано.
Львы в начале января могут сами создавать себе проблемы, требующие решения. Отчасти беда в том, что определиться с собственными желаниями оказывается трудно и ты пытаешься переложить ответственность на другого человека. Хорошо, если не получится. Будет хуже, если ты отдашь контроль над ситуацией в чужие руки, а потом об этом пожалеешь. Вторая половина месяца будет гораздо проще, но несколько легкомысленнее. Она щедра на знакомства и обещает много ярких моментов, но начало серьезных отношений маловероятно.
Девам январь вряд ли принесет какие-то головокружительные события, и жаловаться представители знака не станут. Стабильность, которую обещает месяц, им по душе: можно никуда не торопиться, принимать взвешенные решения, обсуждать важные вопросы и планировать будущее вместе с любимым человеком. Правда, вряд ли удастся совершенно избежать разногласий и споров, но компромиссы найдутся. Возможно и начало новых отношений. Они будут развиваться медленно, но со временем примут серьезный характер, могут сыграть важную роль в вашей жизни.
Весам важно не терять время зря. Начало января — очень благоприятный период для представителей этого знака. Постарайся наполнить его романтикой. Чем больше будет приятных моментов, тем более близкими и теплыми станут твои отношения с любимым человеком. Можно отправляться в небольшие поездки, вам будет очень полезно сменить обстановку. Если хочешь познакомиться с кем-то, не бойся проявлять инициативу, сейчас тебе легко заинтересовать кого-то, завоевать симпатию. Вторая половина месяца будет напряженнее. Она приносит много споров, иногда отношения, которые прежде складывались гармонично, омрачает ревность. Старайся сохранять равновесие, не позволяй эмоциям, даже самым сильным, сбить тебя с толку.
Скорпионам в первой половине января будет не до романтики. Это время требует от представителей знака очень высокой активности в других сферах жизни, и все, что касается личных отношений, отходит на второй план. Беда в том, что близкий человек не захочет с этим мириться, а это значит, что будет много ссор, обид, взаимных претензий. Постарайтесь сделать все возможное, чтобы не допустить серьезного конфликта. Если он все же возникнет, вам будет трудно восстановить гармонию в отношениях. Вторая половина января подарит много надежд тем, кто находится в поиске своей любви. Это время щедро на удивительные, запоминающиеся надолго встречи, необычные знакомства, романтические моменты. Иногда чувства вспыхивают, когда вы меньше всего этого ожидаете.
Стрельцов ждет удачный месяц. Звезды благосклонны ко всем представителям знака: и к тем, кто счастливо влюблен, и к тем, кто ищет свою «половинку», и к тем, кто втайне мечтает о свободе. Январь приносит то, чего так не хватало: ясность, уверенность в правильности собственных решений. Становится меньше причин для сомнений и тревоги, а оптимизма, напротив, больше. Ваша уверенность в счастливом будущем передается близкому человеку, и он с энтузиазмом начинает это будущее строить. Вам же остается лишь вдохновлять его — а это оказывается нетрудно сделать.
Козерогам стоит доверять интуиции в начале января. Именно она будет безошибочно подсказывать, что стоит делать и как вести себя, чтобы отношения с любимым человеком с каждым днем становились лучше. Совет подходит и тем, кто мечтает о новых отношениях: вы наверняка поймете, когда стоит проявить инициативу, сделать первый шаг к сближению. Все будет наоборот во второй половине месяца. Это время путаницы и неразберихи, стремительно растущих взаимных претензий, а главное — вашего скрытого недовольства, которое может разрушить отношения, если вы вовремя ничего не предпримете.
Водолеям стоит быть решительнее. Январь — отличное время для того, чтобы сделать наконец то, о чем ты давно размышляла. В начале месяца еще может мешать какое-то смутное беспокойство, но после 17 января все сомнения и тревоги останутся позади, ты устремишься к своей цели. Могут сбыться какие-то давние смелые желания, в том числе такие, о которых не знал никто, кроме тебя. Человек, которого ты любишь, постарается исправить ошибки, совершенные раньше, что-то изменить к лучшему в ваших отношениях. Поддержи его в этих начинаниях!
Рыбы будут ощущать некоторый дискомфорт в начале января. Но проблемы этого периода мало связаны с самими отношениями; скорее дело в недостатке энергии и жизненных сил. Тебе хочется быть одновременно наедине с собой и рядом с любящим человеком, ни о чем не рассказывать, но получать безусловную поддержку и хорошие советы. Как ни странно, у некоторых представителей знака это получится. Вторая половина месяца будет легче. Это время, когда ты с удовольствием проявляешь инициативу в отношениях, и это всегда оказывается кстати. Не исключено новое увлечение, которое со временем перерастет во что-то более серьезное.