Гороскоп любви и романтических отношений на январь 2019

Близнецы спокойно проведут лишь первые дни января, потом же в жизни представителей знака начнется нечто головокружительное. Во-первых, могут напоминать о себе те, к кому ты когда-то была привязана. Встречи с такими людьми поднимут самооценку, но могут иметь и более серьезные последствия — например, в виде продолжения давнего романа. Во-вторых, возможно начало почти невероятных историй, полных ярких эмоций. Они не обязательно будут иметь серьезное продолжение, но уж точно порадуют.

Ракам не стоит огорчаться, если январь сложится не лучшим образом: трудности будут носить временный характер, и, когда они останутся в прошлом, ситуация надолго изменится к лучшему. Тебе будет проще, если ты не станешь ждать подарков судьбы, а сама будешь проявлять инициативу. Не удивляйся, если на время как будто станешь невидимой для окружающих, а те, кто тебе нравятся, будут вести себя холодно — через несколько недель все изменится, к тебе начнут проявлять интерес многие. Некоторым Ракам придется делать непростой выбор. Помни, что любое решение, связанное с личными отношениями, должно быть хорошо продумано.

Львы в начале января могут сами создавать себе проблемы, требующие решения. Отчасти беда в том, что определиться с собственными желаниями оказывается трудно и ты пытаешься переложить ответственность на другого человека. Хорошо, если не получится. Будет хуже, если ты отдашь контроль над ситуацией в чужие руки, а потом об этом пожалеешь. Вторая половина месяца будет гораздо проще, но несколько легкомысленнее. Она щедра на знакомства и обещает много ярких моментов, но начало серьезных отношений маловероятно.

Девам январь вряд ли принесет какие-то головокружительные события, и жаловаться представители знака не станут. Стабильность, которую обещает месяц, им по душе: можно никуда не торопиться, принимать взвешенные решения, обсуждать важные вопросы и планировать будущее вместе с любимым человеком. Правда, вряд ли удастся совершенно избежать разногласий и споров, но компромиссы найдутся. Возможно и начало новых отношений. Они будут развиваться медленно, но со временем примут серьезный характер, могут сыграть важную роль в вашей жизни.

Весам важно не терять время зря. Начало января — очень благоприятный период для представителей этого знака. Постарайся наполнить его романтикой. Чем больше будет приятных моментов, тем более близкими и теплыми станут твои отношения с любимым человеком. Можно отправляться в небольшие поездки, вам будет очень полезно сменить обстановку. Если хочешь познакомиться с кем-то, не бойся проявлять инициативу, сейчас тебе легко заинтересовать кого-то, завоевать симпатию. Вторая половина месяца будет напряженнее. Она приносит много споров, иногда отношения, которые прежде складывались гармонично, омрачает ревность. Старайся сохранять равновесие, не позволяй эмоциям, даже самым сильным, сбить тебя с толку.