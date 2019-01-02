Красотки мирового масштаба: 19 Мисс Мира нулевых

Каждый год, начиная с 1951-го, одна из прекрасных обитательниц планеты Земля удостаивается почетного звания «Мисс Мира». Вспомнили тех красавиц, которые также становились обладательницами титула «Мисс Мира» в XXI веке. Интересно, как они сейчас выглядят и чем занимаются, пишет lady.mail.
19. Приянка Чопра (2000 год)
Возраст: 36 лет
Страна рождения: Индия
Приянка Чопра, так же как и ее землячка Айшвария Рай, не только обладательница титула «Мисс Мира», но и известная индийская актриса. За свое актерское мастерство она получила Национальную кинопремию Filmfare Awards и четвертую по величине гражданскую награду Падма Шри от правительства Индии за вклад в искусство.
Она стала первой актрисой из Южной Азии, которая сыграла главную роль в американском драматическом телесериале «Куантико», который выходил с 2015 по 2018 год. Сейчас на стадии производства находится сразу несколько фильмов с участием Приянки, а еще скоро выйдет ее автобиография.
И при этом она еще успевает заниматься благотворительностью. Ее фонд «Фонд здоровья и образования Приянки Чопра» предоставляет образовательную и медицинскую помощь детям из неблагополучных семей по всей Индии.
18. Агбани Дарего (2001 год)
Возраст: 35 лет
Страна рождения: Нигерия
Агбани была первой уроженкой Африки, ставшей «Мисс Мира». После победы в 2001-м девушка работала моделью для таких известных брендов, как Christian Dior, L’Oréal, Avon, Target и Macy’s.
Кроме того, она выступала судьей многочисленных конкурсов красоты и моды, включая «Мисс Мира 2014», «Мисс Англия 2002», «Мистер Шотландия 2002» и «Elite Model Look Nigeria».
В 2010 году она запустила стильное и модное реалити-шоу Stylogenic на нигерийском телевидении, а три года спустя объявила о выпуске своей линии одежды, продвижением которой занимается до сих пор.
17. Азра Акын (2002 год)
Возраст: 37 лет
Страна рождения: Нидерланды
Азра родилась в Нидерландах, в семье эмигрантов из Турции, начала свою карьеру именно как турецкая модель, а перед тем как принять участие в конкурсе «Мисс Мира», она одержала победу на конкурсе красоты «Мисс Турция».
Затем Акын выиграла золотую медаль на британском спортивном реалити-шоу «The Games», позировала для открыток, посвященных конкурсу «Евровидение-2004», и снялась в клипе «All My Life» популярного турецкого певца Мустафы Сандала.
В 2010 году она победила в шоу «Yok Boyle Dans» (турецкий аналог «Танцев со звездами») и некоторое время являлась лицом компании L’Oréal. Сейчас Азра снимается в турецком кино и активно борется за права женщин в своей стране.
16. Розанна Дэвисон (2003 год)
Возраст: 34 года
Страна рождения: Ирландия
Розанна — дочь известного ирландского рок-музыканта Криса де Бурга. Он, кстати, настолько сильно любит дочь, что посвятил ей песню под названием «For Rosanna».
Сейчас Розанна совмещает работу модели с профессией специалиста по лечебному питанию и даже написала книгу «Eat Yourself Beautiful», которая стала настоящим бестселлером. А еще в 2012-м она появилась на обложке немецкого Playboy.
15. Мария Хулия Мантилья (2004 год)
Возраст: 34 года
Страна рождения: Перу
Иногда красота мирового масштаба — дело наследственное. Так, тетя «Мисс Мира 2004» по имени Мария Хулия Мантилья Майер была победительницей конкурса «Мисс Перу» в 1969-м, а также дошла до полуфинала «Мисс Вселенной».
Наша героиня до 2004 года занималась танцами, училась на педагога, занималась легкой атлетикой и даже стала чемпионкой страны по пятиборью. Сейчас она работает ведущей перуанского телешоу под названием «En Boca De Todos».
14. Уннюр Вильхьяульмсдоуттир (2005 год)
Возраст: 34 года
Страна рождения: Исландия
Уннюр — единственная участница нашего списка, у которой нет инстаграма и аккаунтов в других социальных сетях. Об этой красавице из «страны льдов» известно совсем немного: в 2008 и 2009-м она сыграла эпизодические роли в ирландских фильмах, затем недолгое время работала в качестве коммерческой модели.
В 2014-м Уннюр вышла замуж, сейчас у нее трое детей и… она работает адвокатом.
13. Татьяна Кухаржова (2006 год)
Возраст: 30 лет
Страна рождения: Чехословацкая Социалистическая Республика
В тот момент, когда Татьяна стала первой в истории «Мисс Мира» из Чехии, она еще даже не окончила среднюю школу. Поэтому она была еще и первой 18-летней победительницей этого конкурса.
Спустя два года после победы Татьяна основала фонд «Помощь красоте», который занимается оказанием финансовой, материальной, гуманитарной, правовой, экспертной, а также персональной помощи и образования нуждающимся в Чехии и за ее пределами.
Фонд успешно работает и по сей день и недавно отметил свое десятилетие.
12. Чжан Цзылинь (2007 год)
Возраст: 34 года
Страна рождения: Китай
До того как Чжан стала «Мисс Мира» (первой в истории, родом из Китая), девушка активно занималась спортом: она выиграла в десятых пекинских городских молодежных Играх в 1999 году и получила премию за спортивные достижения от Пекинского университета науки и техники, в котором училась.
Чжан приняла участие в записи саундтрека летних Олимпийских игр 2008 года, а затем начала работать в качестве секретаря. Внезапно, правда? В 2013-м она вышла замуж и снялась в нескольких китайских фильмах.
11. Ксения Сухинова (2008 год)
Возраст: 31 год
Страна рождения: Россия
Вторая в истории россиянка, получившая звание «Мисс Мира» (первой была Юлия Курочкина в 1992 году). У Ксении есть диплом специалиста в области управления и информатики в технических системах и первый разряд по биатлону.
После 2008 года девушка приняла участие в нескольких интернациональных благотворительных акциях и работала моделью. Сейчас она, кстати, представляет линейку Nude L’Oréal Professionnel.
И еще два интересных факта: в прошлом году Сухинова вошла в состав рабочей группы Общественной палаты по экологическим вопросам и стала послом доброй воли Абхазии.
10. Кайяне Алдорино (2009 год)
Возраст: 32 года
Страна рождения: Гибралтар
Пожалуй, самая интересная профессия из всех обладательниц титула «Мисс Мира» в XXI веке — у Кайяне Алдорино. Дело в том, что в прошлом году она стала… мэром.
Но сразу поясним: в Гибралтаре эта должность уже пятьдесят лет является не политической, а церемониальной. Кроме того, она не оплачивается и ее можно занимать всего один год.
9. Александрия Миллс (2010 год)
Возраст: 26 лет
Страна рождения: США
60-я по счету «Мисс Мира» — третья американка в истории конкурса. На момент получения титула ей было всего 18 лет, но при этом Александрия уже была профессиональной и опытной моделью.
Шесть лет назад она вышла замуж и сейчас продолжает работать моделью.
8. Ивиан Саркос (2011 год)
Возраст: 29 лет
Страна рождения: Венесуэла
Ивиан росла в очень большой семье — у нее 12 братьев и сестер. До того как принять участие в борьбе за звание «Мисс Мира», девушка получила диплом специалиста в сфере HR, работала в телекомпании и хотела уйти в монахини.
Однако, получив корону, передумала. И вот уже семь лет работает в Америке моделью.
7. Юй Вэнься (2012 год)
Возраст: 29 лет
Страна рождения: Китай
До победы в конкурсе «Мисс Мира» в 2012 году Юй училась на учительницу музыки, играла на фортепиано и изучала народную музыку в Университете в Харбине.
О ней известно немного: в 2015-м Юй снялась в фильме «Перевозчик: Наследие» — очередной части известной франшизы, спродюсированной Люком Бессоном, но снятой уже без участия Джейсона Стэйтема. Сейчас девушка много путешествует по миру и продолжает дружить со своей преемницей — Меган Янг.
6. Меган Янг (2013 год)
Возраст: 28 лет
Страна рождения: США
Меган родилась в США, в интернациональной семье: ее папа — американец, а мама — филиппинка. Когда девочке исполнилось 10 лет, семья переехала на острова. Там Меган выступала на первых конкурсах, а затем стала первой филиппинкой, надевшей корону «Мисс Мира».
Сейчас в ее фильмографии более 20 работ в фильмах и сериалах, в основном снятых на Филиппинах, она рекламирует косметику и занимает активную гражданскую позицию — так, совсем недавно она выступала на форуме Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
5. Ролин Страусс (2014 год)
Возраст: 26 лет
Страна рождения: ЮАР
Кроме того, что Ролин работала моделью с 15 лет, девушка еще и училась на медицинском факультете Университета в Блуфонтейне на акушера-гинеколога. И после победы она не забыла о своем дипломе, основав в 2016-м семейный благотворительной фонд «The Strauss Foundation».
Сейчас она воспитывает сына, работает моделью, занимается фондом и буквально на днях начала вести собственный ютьюб-канал.
4. Мирея Лалагуна (2015 год)
Возраст: 26 лет
Страна рождения: Испания
Несмотря на то что южные красавицы весьма горячи, Мирея стала первой испанкой, выигравшей этот конкурс. Угадай, кто она по специальности? Правильный ответ — фармацевт.
После традиционного для победительниц «Мисс Мира» благотворительного тура Мирея сосредоточилась на работе моделью и продвижению здорового питания.
3. Стефани Дел Валье (2016 год)
Возраст: 21 год
Страна рождения: Пуэрто-Рико
Стефани — одна из самых молодых участниц нашего списка и пока еще только получает образование: она изучает коммуникации и правоведение в Нью-Йоркском университете Пейс.
2. Мануши Чхиллар (2017 год)
Возраст: 21 год
Страна рождения: Индия
Прошлогодняя победительница конкурса «Мисс Мира» стала шестой по счету обладательницей этого титула из Индии. Прежде чем надеть корону, она училась в медицинском колледже для женщин.
В своем портфолио она указала, что мечтает стать кардиохирургом и хочет открыть сеть некоммерческих больниц, базирующихся в сельской местности. Похвальное стремление — возможно, спустя несколько лет она его осуществит.
1. Ванесса Понс де Леон (2018)
Возраст: 26 лет
Страна рождения: Мексика
Ванесса стала первой мексиканкой, получившей звание самой красивой девушки мира. Впрочем, это не единственная победа девушки. 4 года назад она стала первой в реалити-шоу Mexico's Next Top Model. С тех пор ее модельная карьера пошла в гору. Кроме внушительного портфолио, а теперь и высокого титула, Ванесса имеет диплом специалиста в сфере прав человека и степень в области международного бизнеса в Университете Гуанахуато.