Красотки мирового масштаба: 19 Мисс Мира нулевых

Сейчас Розанна совмещает работу модели с профессией специалиста по лечебному питанию и даже написала книгу «Eat Yourself Beautiful», которая стала настоящим бестселлером. А еще в 2012-м она появилась на обложке немецкого Playboy.

15. Мария Хулия Мантилья (2004 год)

Возраст: 34 года

Страна рождения: Перу

Иногда красота мирового масштаба — дело наследственное. Так, тетя «Мисс Мира 2004» по имени Мария Хулия Мантилья Майер была победительницей конкурса «Мисс Перу» в 1969-м, а также дошла до полуфинала «Мисс Вселенной».

Наша героиня до 2004 года занималась танцами, училась на педагога, занималась легкой атлетикой и даже стала чемпионкой страны по пятиборью. Сейчас она работает ведущей перуанского телешоу под названием «En Boca De Todos».

14. Уннюр Вильхьяульмсдоуттир (2005 год)

Возраст: 34 года

Страна рождения: Исландия

ФОТО: Фото с официального сайта конкурса «Мисс Мира».

Уннюр — единственная участница нашего списка, у которой нет инстаграма и аккаунтов в других социальных сетях. Об этой красавице из «страны льдов» известно совсем немного: в 2008 и 2009-м она сыграла эпизодические роли в ирландских фильмах, затем недолгое время работала в качестве коммерческой модели.

В 2014-м Уннюр вышла замуж, сейчас у нее трое детей и… она работает адвокатом.

13. Татьяна Кухаржова (2006 год)

Возраст: 30 лет

Страна рождения: Чехословацкая Социалистическая Республика

В тот момент, когда Татьяна стала первой в истории «Мисс Мира» из Чехии, она еще даже не окончила среднюю школу. Поэтому она была еще и первой 18-летней победительницей этого конкурса.

Спустя два года после победы Татьяна основала фонд «Помощь красоте», который занимается оказанием финансовой, материальной, гуманитарной, правовой, экспертной, а также персональной помощи и образования нуждающимся в Чехии и за ее пределами.

Фонд успешно работает и по сей день и недавно отметил свое десятилетие.

12. Чжан Цзылинь (2007 год)

Возраст: 34 года

Страна рождения: Китай

До того как Чжан стала «Мисс Мира» (первой в истории, родом из Китая), девушка активно занималась спортом: она выиграла в десятых пекинских городских молодежных Играх в 1999 году и получила премию за спортивные достижения от Пекинского университета науки и техники, в котором училась.

Чжан приняла участие в записи саундтрека летних Олимпийских игр 2008 года, а затем начала работать в качестве секретаря. Внезапно, правда? В 2013-м она вышла замуж и снялась в нескольких китайских фильмах.

11. Ксения Сухинова (2008 год)

Возраст: 31 год

Страна рождения: Россия