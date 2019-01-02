Срок годности блюд с новогоднего стола: за какой период следует съесть праздничные кушанья

Закупка продуктов в наше сложное время обходится в серьезные суммы. Поэтому хлебосольным хозяевам просто совесть не позволяет выбросить в мусорное ведро остатки салата, мясной нарезки и вылить в раковину недопитое вино… Это очень опасно, а порой, если отведать уже подпорченный продукт, можно и в больницу с отравлением попасть. Сами понимаете, об экономии вопрос уже стоять не будет. Давайте защитим себя и свои желудки, а для этого узнаем о сроках годности продуктов с новогоднего стола.

В какие сроки следует съесть продукты с праздничного стола?

Запеченная курочка частенько остается недоеденной. Нежное ароматное мясо после остывания следует хранить в холодильнике в течение не более 2 суток. Затем вам придется распрощаться с остатками курицы без сожаления.

Для тех, кто думает, что нагревание уничтожит все вредные микроорганизмы. Это не так, разогревать мясо можно не более одного раза, после этого его уже даже в холодильник ставить запрещено. Либо съели, либо в утиль.

Не более двух дней под крышкой и без майонеза можно хранить нарезанные салаты. Заправлять их рекомендуется только перед непосредственной подачей на стол.

Любые консервы после вскрытия банки следует хранить в холодильнике под плотно закрытой крышкой. В течение недели их можно есть, но чтобы достать огурец или помидор используйте чистые и сухие столовые приборы.

Нарезанный на тарелке сыр можно обернуть пищевой пленкой и хранить, конечно же, в холодильнике. А еще лучше используйте этот сыр для приготовления пиццы.

Спиртные напитки не являются средой для размножения вредных микробов, но вкус их, безусловно, очень быстро испортится. Спасти ситуацию может только плотное закупоривание. Да и то ненадолго.

Мясной или печеночный паштет после вскрытия упаковки в теплом месте стоять не может. В этой благоприятной среде может начать размножаться опасная бактерия – листерия. Постоявший несколько часов в теплом месте продукт лучше выбросить. В холодильнике открытую банку с паштетом можно хранить не дольше 2-3 дней.

Торты и пирожные с кремом также лучше съесть в течение вечеринки. Остатки можно лишь пару дней хранить в холодильнике. В противном случае даже маленький кусочек чреват серьезными отравлениями.