Как быстро похудеть: некоторые продукты питания помогут привести фигуру в порядок

С одной стороны, праздники – это весело, это интересно, а с другой стороны – это стресс для организма. Во время застолья наши руки так и тянутся ко всему вкусному и сытному, и мы, конечно, позволяем себе есть всё, что хочется. Только после всех праздников многие с ужасом смотрят на себя в зеркало, не понимая, как быстро похудеть, чтобы вернуть в норму свою фигуру. Joinfo.ua предлагает перечень продуктов питания, которые отлично справятся с лишним жиром.

Скажи диетам – нет!

Диеты изначально были созданы для тех, кто в них нуждается по медицинским показаниям. Это уже потом начались разработки режимов питания для похудения. Часто они приводят к неожиданным результатам, начиная от язвы и заканчивая нарушением пищеварения. А еще становится очень обидно, когда, похудев на 10 килограмм, через месяц они же и возвращаются.

К счастью, есть альтернатива. Не нужно никакого особенного питания, главное ввести в рацион список перечисленных ниже продуктов питания, добавить к режиму, как минимум, утренние зарядки, и вуаля – ваши весы радуют цифрами. А если кому-то на Багамы лететь скоро, а бока желают оставаться лучшими, то можно просто снизить в своем рационе количество употребляемых углеводов + эти самые продукты. Результаты однозначно порадуют.

Яблоки

Идеальный фрукт для похудения. В них содержатся в большом количестве антиоксиданты и клетчатка, а благодаря пектину, благотворно влияющему на работу желудка и подавляющего аппетит, ваши лишние килограммы будут таять на глазах.

Орехи

Практически все виды, кстати. Белки и жиры, содержащиеся в орешках, помогают быстро насытить организм, от чего не захочется кушать чего-нибудь жирненького.

Авокадо

В очередной раз хочется отметить пользу авокадо, но мы тут про похудение. В авокадо содержится минимальное количество сахара, а еще легкоусвояемые растительные жиры. Думаете, что погрызть под «Один дома»? Авокадо – идеальное решение.

Кофе

Неожиданно, правда? Главное, пить его без сахара. Кофе отлично справляется не только с сонливостью, но и стимулирует обмен веществ, и неплохо помогает организму сжигать жиры.

Брокколи

Овощ с низким содержанием гликемического индекса благодаря содержанию в нем большого количества клетчатки.

Черный шоколад

Черный шоколад отлично справится с жирами. В нем содержатся антиоксиданты, а еще он поднимает настроение.

Куриные яйца

В белках практически отсутствуют жиры, при этом, они достаточно калорийны для насыщения организма. Добавив в яичницу авокадо, посолив ее и поперчив, вы получите потрясающий, вкусный, полезный, а главное, сытный завтрак, и совершенно не наберете лишних килограмм.

Черная фасоль и чечевица

Эти продукты являются низкокалорийным источником того же белка и быстро насыщают организм.

Красное вино

Нет, мы не призываем вас пить алкоголь в неограниченных количествах. Однако бокал в день красного вина снизит уровень холестерина и насытит антиоксидантами.

Лосось и тунец