Десять правил счастливой и гармоничной жизни, о которых должен помнить каждый человек

Когда-то Джон Леннон сказал гениальную фразу: «Жизнь – это то, что происходит с вами, пока вы строите совершенно другие планы». С этим высказыванием великого музыканта сложно не согласиться, считает Joinfo.ua.

10 правил жизни: их выполнение сделает вас счастливым

1. Вы проводите большую часть своей жизни, преследуя ложные идеалы или поклоняясь недостойным людям. В день, когда вы поймете, что делать этого не нужно, вы начнете по-настоящему жить.

2. Не стоит пытаться угодить всем окружающим вас людям. На первом месте должны быть вы сами, на втором – ваши близкие люди. А все остальные, безусловно, заняты удовлетворением своих собственных потребностей и желаний.

3. Борьба с процессом естественного старения подобна попытке схватить ветер. Просто примите свой возраст и наслаждайтесь им. Не тратьте свое время на то, чтобы повернуть процесс вспять, вместо этого измените восприятие происходящего и найдите красоту в своем новом теле.

4. Никто не совершенен, и никто не полностью удовлетворен собой. Когда вы, наконец, поймете это, вы освободитесь от необходимости сравнивать себя с другими.

5. Никто не замечает, что ты делаешь правильно, все видят, где и когда ты не прав. Примите эту истину и начните получать удовольствие от всего, чем бы вы не занимались.

6. Вы будете сожалеть о годах, которые вы потратили на критику и ненависть к своему телу. Чем раньше вы примете его, тем лучше.

7. Несомненно, быть стройным и здоровым хочет каждый из нас, но стресс, страх и беспокойство могут нанести гораздо больший ущерб, чем любимая вкусная еда или напиток, которые вы себе запрещаете. Счастье и мир - лучшее лекарство от всех болезней.

8. Любовь и мудрость гораздо важнее материальных ценностей. Именно за них вас будут любить ваши дети и внуки, когда вас не станет. Делитесь историями и опытом с близкими, а не деньгами.

9. У нас не так много времени на земле, но если вы идете против ветра, ваша жизнь становится пожизненным заключением в придуманные вами же рамки. Жизнь не должна быть задачей, она должна быть приключением.

10. Всегда пейте лучшее вино и используйте вещи, которые вы храните, для особых случаев. Потому что завтра у вас может и не быть. Сегодняшний день - это подарок, используйте каждый его момент.