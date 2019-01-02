Еда вне дома «загрязняет» организм фталатами

Согласно данным, полученным научными специалистами Университета Джорджа Вашингтона, содержание фталатов в организме человека, который накануне ел в кафе или ресторане, на 35% выше по сравнению с организмом человека, который ел дома. Наиболее существенный рост фталатов был зафиксирован у подростков, которые употребляли фастфуд: уровень данных химикатов у них увеличился на 55%.