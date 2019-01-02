Пять упражнений, которые помогут похудеть после праздников

Делайте наш комплекс ежедневно и будьте внимательны к своему питанию, и тогда сможете снова вернуться в форму.

Кавалерист

Это упражнение существенно уменьшит «галифе». Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Слегка наклонитесь вперед и обопритесь обеими руками на стул или стену. Отведите ногу в сторону, слегка сгибая колено и разворачивая пятку вверх, а колено и носок вниз. Движения должны быть медленными, прочувствуйте напряжение мышц бедра.

Сделайте 10–20 раз и поменяйте стороны, 3–4 подхода.

Корни дерева

Выпады в сочетании с приседаниями – отличный способ подтянуть ягодицы и бедра. Мы предлагаем наименее травмоопасный вариант. Встаньте прямо, расправьте плечи, руки поставьте на пояс, смотрите все время вперед. Расставьте ноги намного шире бедер и немного разверните носки наружу для устойчивости.

Приседайте поочередно то на правую ногу, то на левую, поворачивая корпус в сторону той ноги, на которую приседаете. Колено этой ноги должно находиться строго над ступней, не наклоняться внутрь – поворот корпуса будет этому способствовать. Вторая нога остается прямой, пятка не отрывается от пола!

Приседайте не очень низко, достаточно опуститься на 20–30 см, чтобы ощутить напряжение мышц.

Делайте по 20–30 раз в каждую сторону, 2–3 подхода.

Брыкание

Упражнение похоже на предыдущее, но задействует не только «галифе», но и ягодицы. Встаньте на четвереньки. Поднимайте одну ногу вбок, не разгибая ее. Постарайтесь, чтобы бедро было параллельно полу, а пятка находилась выше него. Корпус не разворачивайте.

Сделайте 15–20 раз и поменяйте стороны, 2–3 подхода.

Жонглирование ногами

Упражнение поможет укрепить мышцы живота. Лежа на спине, подложите руки под поясницу. Поднимите почти прямую ногу примерно на 0,7–1 м над полом. Вторую ведите низко над полом, согните к груди и выпрямите, прижимая к первой.

Теперь первую согните к груди, выпрямите над полом, затем опять согните к груди и прижмите к другой. Работайте ногами поочередно, стараясь не класть их на пол.

Сделайте по 5–6 раз каждой ногой, 3–4 подхода.

Круг

Упражнение подтягивает внутреннюю сторону бедер. Лежа на спине, поднимите прямые ноги вверх. Нешироко разведите колени, ладони положите на внутреннюю часть бедра под коленями. С силой сводите и сжимайте бедра, а руками сопротивляйтесь этому. Не спешите, прочувствуйте напряжение мышц.