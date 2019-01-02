Как подружиться с покровителем 2019 года - Желтым Кабаном?

Как знания гороскопов можно использовать в повседневной жизни? Чтобы узнать человека, нужно прожить с ним длительное время, а знание гороскопов поможет составить досье на интересующую личность за считанные минуты.

Для начала нужно разобраться с покровителем наступающего года, сравнить его с другими сородичами разных стихий. Увидев все различия, можно точнее предсказать свою жизнь на предстоящий год.

В китайском гороскопе всего пять стихий:

Стихия Металла (год заканчивается на ноль или единицу).Белый Металлический Кабан честный, волевой и более амбициозный, чем его другие сородичи. Любит доминировать, но не всегда бывает объективен.

Стихия Воды (последняя цифра даты — двойка или тройка).Черная свинка непредсказуема, неуловима и обожает всевозможные тайны. Она живет эмоциями.

Стихия Дерева (год заканчивается на четверку или пятерку).Зеленый кабанчик дружелюбный и любит помогать окружающим. Он веселый и приветливый. Снисходительность к плохим людям может привести его к неразборчивости в отношениях.

Стихия Огня (в конце года находится шестерка или семерка).Этот Красный Кабан ведет себя самоуверенно, упрямо и порой агрессивно. В Огненные годы можно ожидать адреналина и крайностей.

Стихия Земли (год заканчивается на восьмерку или девятку).Земляной Желтый Кабан — добрый и внимательный друг, надежный союзник и полезный работник. Этот Кабан — личность несомненно положительная, лишенная коварства и хитрости.

Стихия Земли дружит с Металлом и Огнем, создавая гармоничные отношения. Всем, кто родился в эти годы, можно расслабиться и получать удовольствие от жизни.

Тем, кто родился в водяной год, придется немного постараться, чтобы жизнь текла спокойно без напряжения, ведь по восточному гороскопу стихии Земли и Воды попадают в Круг Разрушения.

Главная в этой паре — Земля. Это она впитывает Воду, лишая ее текучести. Вода для Земли очень легкомысленна, ведь она больше мечтает, чем делает. Земля не выносит никаких иллюзий и фантазий. Не желает мириться с непредсказуемостью. Стихия Земли так устроена, что должна быть уверена в том, что происходит в паре, без всяких недомолвок, только тогда она сможет доверять партнеру.

Земля будет давить на Воду, пытаясь повлиять на нее.

Эти двое — глина на гончарном круге мастера. Частицы земли могут принять новую форму под воздействием воды. Если эти стихии смогут понять друг друга — они станут прочным сосудом в руках творца. Когда не получается найти общий язык, то их отношения становятся похожими на омут со стоячей водой.

Символ года грядущего — Кабан, но это не значит, что можно жить по-свински: много есть и чрезмерно выпивать, устраивать в доме беспорядок, превращая его в хлев. Свинья — животное очень умное и чистоплотное; а для валяния в грязи у нее есть минимум три причины: избавиться от кровососущих, охладить тело в жару и замаскировать свой запах, чтобы не попасть в лапы хищникам.

Тот, кто верит, что мысли материальны, может использовать фото свиней на своей Доске желаний, которую самое время сделать к Новому году. Необходимо найти изображение свинки с облепившими ее поросятами. Замечательно, если эта дружная семейка будет есть из одного корыта. Это совсем не смешно, а очень даже практично, ведь совместные деяния объединяют семью. Все кабаны любят поесть, и если в доме всегда есть разносолы, то мужчина никогда не уйдет из семьи.

Еще с древних времен люди верили в тотемы и предсказания. Чтобы зверь превратился в заступника — с ним необходимо подружиться, и только тогда человек сможет обрести магическую власть над событиями. Для Кабана наш мир — большой хлебосольный дом, где всех приходящих встречают радушно и желают добра.

А если такая доверчивость толкает добрую свинку на ошибочные поступки, то, как говорят китайцы: