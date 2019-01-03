Топ-100 самых красивых лиц мира возглавила 17-летняя Тилан Блондо

В 2005 году, когда ей было 6 лет, Тилан Блондо заслужила звание самой красивой девочки в мире. В 10-летнем возрасте она стала самой молодой моделью французской версии известного глянца. Сейчас Тилан 17 лет, и она уверенно продолжает покорять мир своей красотой, рассказывает Joinfo.ua.

Тилан Блондо – самая красивая девушка в мире-2018

Блондо ФОТО: MAVRIXONLINE.COM / MAVRIXONLINE.COM

Именно ее лицо украшает первое место престижного рейтинга. И это совсем не удивительно! Красивые русые волосы, фарфоровая кожа, густые брови и голубые глаза – разве можно представить себе типаж красивее?

Но, несмотря на свою яркую внешность, Тилан, похоже, не ожидала, что снова удостоится звания самой красивой. В своем Инстаграме она написала: «Я не могу поверить... большое спасибо @tccandler и всем, кто проголосовал за меня».

Данный пост собрал более 90 000 лайков, а всего на микроблог красавицы подписаны 2,8 миллиона человек. Фолловеры внимательно следят за жизнью Тилан и наслаждаются ее прекрасным внешним видом.

Отметим, в разные годы звания самого красивого человека планеты были удостоены такие звезды, как Николь Кидман, Гвинет Пэлтроу, Мег Райан и другие знаменитости.