Чт, 3.01.2019
  • Krasotka
  • Фэшн
  • Топ-100 самых красивых лиц мира возглавила 17-летняя Тилан Блондо

Топ-100 самых красивых лиц мира возглавила 17-летняя Тилан Блондо
Видео

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Тилан Блондо

ФОТО: Jean-Marc Haedrich/SIPA / Jean-Marc Haedrich/SIPA

Ценители красоты TC Candler в конце 2018 года традиционно составили рейтинг самых красивых людей мира. И первое место в нем заняла уже давно известная всем девушка.

В 2005 году, когда ей было 6 лет, Тилан Блондо заслужила звание самой красивой девочки в мире. В 10-летнем возрасте она стала самой молодой моделью французской версии известного глянца. Сейчас Тилан 17 лет, и она уверенно продолжает покорять мир своей красотой, рассказывает Joinfo.ua.

Тилан Блондо – самая красивая девушка в мире-2018

 Блондо

ФОТО: MAVRIXONLINE.COM / MAVRIXONLINE.COM

Именно ее лицо украшает первое место престижного рейтинга. И это совсем не удивительно! Красивые русые волосы, фарфоровая кожа, густые брови и голубые глаза – разве можно представить себе типаж красивее?

Но, несмотря на свою яркую внешность, Тилан, похоже, не ожидала, что снова удостоится звания самой красивой. В своем Инстаграме она написала: «Я не могу поверить... большое спасибо @tccandler и всем, кто проголосовал за меня».

Данный пост собрал более 90 000 лайков, а всего на микроблог красавицы подписаны 2,8 миллиона человек. Фолловеры внимательно следят за жизнью Тилан и наслаждаются ее прекрасным внешним видом.

Отметим, в разные годы звания самого красивого человека планеты были удостоены такие звезды, как Николь Кидман, Гвинет Пэлтроу, Мег Райан и другие знаменитости.

Смотри видео, ведь от него невозможно оторвать глаз!

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ