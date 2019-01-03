Опасность для здоровья и признак безвкусицы: от каких предметов интерьера стоит избавиться

Задумывались ли вы когда-нибудь, что в интерьере вашей квартиры могут находиться потенциально вредные предметы и вещи? Некоторые из них таят в себе опасность для здоровья, а некоторые просто уродуют внутреннее убранство помещения, пишет Joinfo.ua.

Ковры и паласы

Эти лохматые покрытия для полов и стен от холода, так горячо любимые нашими мамами и бабушками, на самом деле давно стали признаком дурного вкуса хозяев дома. Прибавьте к этому весьма недешевую стоимость и способность к накапливанию пыли, в которой как вареники в масле живут и размножаются опасные для здоровья пылевые клещи, то встает вопрос: а не избавиться ли от этого хлама немедленно?

Чучела животных

Наш дом – это место, где мы должны расслабляться и находить внутреннюю гармонию, потерянную в стрессах будней. И тут вы приходите домой, где вместо умиротворяющего уюта на вас со всех сторон скалятся головы в страданиях погибших животных. Тут не то что успокоиться, тут вас нервный срыв может хватить. Уберите это из дома немедленно! Да и к тому же, микроорганизмы, дружно размножающиеся в шерсти этих страшных мумий, не менее ужасающи, они подточат здоровье жильцов такого дома очень быстро.

Пластиковые вазы

Ох, уж эта имитация древних китайских ваз в дивном этническом стиле. Но их пластиковой «душой» разит за версту. Ничего такие вазы не могут собой улучшить, интерьер украсить они не могут, поскольку практически никогда не вписываются ни в один из известных стилей. Если вам так уж по душе вазы, то ищите интересные варианты из стекла и керамики. Но не из пластика!

Балдахин над кроватью

Если вы не младенец, чуткий сон которого надо защищать от насекомых, то балдахин вам ни к чему. Нет ничего более скверно выглядящего, чем нежно-розовый или ярко-алый балдахин над кроватью взрослых людей.

Картины в тяжелых рамах