Опасность для здоровья и признак безвкусицы: от каких предметов интерьера стоит избавиться

Речь, конечно же, не пойдет о замысловатых дорогущих статуэтках и шедеврах искусства. Но поговорить о тех предметах интерьера, которые в домах представителей среднего класса встречаются очень часто, просто необходимо. Ведь здоровье важнее, да и тратиться на ненужные вещи тоже не стоит.
Задумывались ли вы когда-нибудь, что в интерьере вашей квартиры могут находиться потенциально вредные предметы и вещи? Некоторые из них таят в себе опасность для здоровья, а некоторые просто уродуют внутреннее убранство помещения, пишет Joinfo.ua.
Ковры и паласы
Эти лохматые покрытия для полов и стен от холода, так горячо любимые нашими мамами и бабушками, на самом деле давно стали признаком дурного вкуса хозяев дома. Прибавьте к этому весьма недешевую стоимость и способность к накапливанию пыли, в которой как вареники в масле живут и размножаются опасные для здоровья пылевые клещи, то встает вопрос: а не избавиться ли от этого хлама немедленно?
Чучела животных
Наш дом – это место, где мы должны расслабляться и находить внутреннюю гармонию, потерянную в стрессах будней. И тут вы приходите домой, где вместо умиротворяющего уюта на вас со всех сторон скалятся головы в страданиях погибших животных. Тут не то что успокоиться, тут вас нервный срыв может хватить. Уберите это из дома немедленно! Да и к тому же, микроорганизмы, дружно размножающиеся в шерсти этих страшных мумий, не менее ужасающи, они подточат здоровье жильцов такого дома очень быстро.
Пластиковые вазы
Ох, уж эта имитация древних китайских ваз в дивном этническом стиле. Но их пластиковой «душой» разит за версту. Ничего такие вазы не могут собой улучшить, интерьер украсить они не могут, поскольку практически никогда не вписываются ни в один из известных стилей. Если вам так уж по душе вазы, то ищите интересные варианты из стекла и керамики. Но не из пластика!
Балдахин над кроватью
Если вы не младенец, чуткий сон которого надо защищать от насекомых, то балдахин вам ни к чему. Нет ничего более скверно выглядящего, чем нежно-розовый или ярко-алый балдахин над кроватью взрослых людей.
Картины в тяжелых рамах
Только абстракция или репродукции полотен классиков могут украсить интерьер, если, конечно, они правильно подобраны. А рамки стоит подбирать наиболее утонченные и малозаметные. Жуткие картины «под голландцев» и «пейзажи с охоты» в тяжелых рамах, которые нередко украшают кабинеты стремящихся отличиться чиновников или руководителей. Увы, подобные «украшения» - не более чем признак дурного вкуса.