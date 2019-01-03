Напитки для похудения: какие из них помогают избавиться от лишних килограммов

А если вы в принципе ведёте здоровый образ жизни, то килограммы уходят также легко, как и приходят. Но в некоторых ситуациях, им надо чуточку помочь. И один из эффективных способов это сделать – специальные напитки для похудения. Именно о них Joinfo.ua вам сейчас и расскажет.

Детокс-соки

Основная задача этого напитка – выводить из организма всякую гадость – токсины, непереваренную клетчатку, то, что многие называют «шлаками». И тут даже не особо важно, что эти соки на вкус, мягко говоря, своеобразны – от них нужен исключительно эффект. И он достигается довольно быстро. Плюс большинство таких напитков ещё и повышенное количество антиоксидантов содержат. Одни из наиболее частых ингредиентов таких соков – морковь и яблоки.

Овощные соки

Идеальный вариант – соки из крестоцветных. То есть – свежевыжатый капустный сок. Или даже смузи. Второй вариант лучше – там клетчатки больше. А основная детоксикационная функция как раз ей и отводится. Плюс именно клетчатка поглощает избыточный жир, который уже эмульгировался в кишечнике, но ещё не всосался.

Фруктовые соки

Свежевыжатые, конечно же. Но в крайнем случае подойдёт и консервация из магазинов. Пользы от неё, конечно, меньше, но антиоксидантов всё ещё хватает для достижения нужного эффекта. Особое внимание нужно обратить на чернику, чёрную смородину, тёмный виноград и грушу. Но соки вовсе не обязательно должны быть чистыми – можно готовить миксы.

Чёрный кофе

Да, этот напиток эффективно ускоряет обмен веществ, активируя выведение из организма всего лишнего. Главное – помнить о безопасной дозировке. Кроме того, не стоит забывать, что в кофе тоже есть антиоксиданты, из-за которых этот напиток ещё и токсины помогает выводить. Вот только подходит исключительно чистый чёрный кофе – без сливок, молока, сахара или других добавок. Разве что корицу можно добавить.

Зеленый чай