Это правда: если есть бананы до зачатия, растут шансы родить мальчика

Но благодаря очень любопытной легенде определенная группа людей никогда не будет трогать этот продукт.

В течение многих лет ходили слухи, что употребление бананов до зачатия повышает шансы родить мальчика.

И некоторые женщины, которые очень хотят забеременеть, делают все, чтобы родить девочку, в том числе и вообще отказываются от фруктов.

Большинство людей связывают это с сумасшедшими дамами, рассказывающими истории, которые рассказывало поколение до них… и поколение до них, и так далее. Но исследование показало, что на самом деле это не такая уж чушь.

Исследователи опросили 740 женщин во время их первой беременности и обнаружили, что те, кто придерживался диеты с высоким содержанием калия (один из основных витаминов в бананах), чаще рожали мальчиков.

То же самое относилось и к женщинам, которые потребляли много калорий и натрия.

Но один миф ученым удалось развенчать: употребление большого количества молока НЕ увеличивает шансы на рождение девочки (хотя считалось наоборот).

Высокие уровни кальция были связаны с рождением мальчика.

Что же, вы могли бы слушать различные глупости от других женщин и изменить свой рацион – или просто следовать рекомендациям хороших врачей и надеяться на счастливого, здорового ребенка.