Это правда: если есть бананы до зачатия, растут шансы родить мальчика

Люди по всему одержимы бананами! Только не говорите, что вы не замечали, что в Сети каждый третий рецепт содержит этот сладкий плод!Ведь правда: они являются ключевым ингредиентом в некоторых наших любимых лакомствах: пудинге, сладких булочках, кексах, овсянке, полезном мороженом (список можно продолжать вечно), пишет lifter.com.ua.
Но благодаря очень любопытной легенде определенная группа людей никогда не будет трогать этот продукт.
В течение многих лет ходили слухи, что употребление бананов до зачатия повышает шансы родить мальчика.
И некоторые женщины, которые очень хотят забеременеть, делают все, чтобы родить девочку, в том числе и вообще отказываются от фруктов.
Большинство людей связывают это с сумасшедшими дамами, рассказывающими истории, которые рассказывало поколение до них… и поколение до них, и так далее. Но исследование показало, что на самом деле это не такая уж чушь.
Исследователи опросили 740 женщин во время их первой беременности и обнаружили, что те, кто придерживался диеты с высоким содержанием калия (один из основных витаминов в бананах), чаще рожали мальчиков.
То же самое относилось и к женщинам, которые потребляли много калорий и натрия.
Но один миф ученым удалось развенчать: употребление большого количества молока НЕ увеличивает шансы на рождение девочки (хотя считалось наоборот).
Высокие уровни кальция были связаны с рождением мальчика.
Что же, вы могли бы слушать различные глупости от других женщин и изменить свой рацион – или просто следовать рекомендациям хороших врачей и надеяться на счастливого, здорового ребенка.
А вы слышали подобные слухи?