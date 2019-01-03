Шесть фруктов, которые можно есть с косточками

Арбуз. Арбузные косточки на 35% состоят из белка, укрепляющего мышцы, а также важного для баланса сахара и холестерина в крови. Кроме того, позитивное влияние арбузных косточек было выявлено при болезнях мочеполовой системы, камнях в почках.

Дыня. Употребление дынных семечек способствует выведению желчи при холицистите, защищает от появления камней в почках. Семена дыни по-особому полезны для мужчин: они улучшают качество семенной жидкости. В дынных семечках содержится витамин А, витамин PP и фолиевая кислота, которая необходима для повышения интеллектуальных способностей и приносит огромную пользу беременным женщинам, так как способствует нормальному развитию плода на ранних этапах.

Виноград. Виноградные косточки содержат вещества, защищающие клетки организма от окисления и преждевременного старения, - их употребление позволяет организму легче переносить неблагоприятное воздействие окружающей среды. Также известно, что виноградные косточки обладают свойством укреплять стенки сосудов и предотвращать образование тромбов.

Цитрусовые. Косточки цитрусовых отличаются очень высокой концентрацией антиоксидантов. Мандариновые косточки проявляют способность останавливать развитие раковых клеток и нормализовать давление, улучшать состояние нервной системы. Лимонные косточки способствуют омоложению, используются в борьбе с головной болью и повышенным давлением. Апельсиновые косточки положительно влияют на состояние пищеварительной, нервной систем, содействуют избавлению от депрессии.

Финики. Косточки фиников используют для приготовления настоек, отваров, полезных при заболеваниях верхних дыхательных путей. Кроме того, финиковые косточки размельчают в порошок, эффективный при лечении камней в почках, а также используемый для борьбы с расстройствами ЖКТ и воспалительными заболеваниями.