Как носить необычные колготки: советы стилиста

Колготки обычно ассоциируются у нас с холодом или с дресс-кодом. Сегодня же созданы необычные цветовые решения, узоры, а то, что казалось когда-то слишком экстравагантным, превращается в стильный и обязательный аксессуар женского гардероба, пишет lady.tochka.net.

Однотонные цветные колготки

однотонные цветные колготки ФОТО: Renaud Philippe / PantherMedia / Renaud Philippe

Сегодня все больше девушек отказываются от черного цвета не только в одежде, но и в обуви, аксессуарах. На смену "базовым черным" ботинкам приходят серые, темно-синие, бордо, а колготки в тон в этом случае помогают визуально удлинить ноги. Сильно экспериментировать с тоном колготок не стоит, лучше остановить выбор на однотонных и плотных изделиях - этот вариант лучше всего подойдет для зимнего гардероба.

Матовые оттенки

телесные капроновые колготки ФОТО: Andreas Münchbach / PantherMedia / Andreas Münchbach

Тенденция на глянцевые чулочные изделия понемногу утихла, и это хорошая новость. Ведь с матовыми колготками меньше проблем - не придется так переживать про форму ноги при неправильном свете, да и выглядят они более естественно. Лучший пример - мир глянца, который уже вовсю применяет это правило в своих съемках.

Необычный принт

колготки ФОТО: Scanpix PantherMedia

Для красочного дополнения образа смело можно выбирать яркий принт, только не стоит забывать о некоторых правилах. К примеру, о расстоянии между одеждой и обувью. Если вы выбрали юбку миди длины и полусапожки, тогда принт на колготках должен быть более лаконичным. И наоборот, мини юбка может сочетаться с яркими узорами. Сейчас на пике популярности анималистичный принт. Дополняйте его обувью и аксессуарами бежевых и коричневых тонов.

Мелкая сетка

колготки в мелкую сетку ФОТО: Bernd Jürgens / PantherMedia / Bernd Jürgens

Этот классический вариант декора на колготках остается актуальным из сезона в сезон. На меняются и правила для него - чем крупнее сетка, тем более базовые изделия сочетаемы в образе. Шифоновые платья, облегающие юбки-карандаши, кюлоты и деним - ваши любимые вещи могут легко дополнять look.

Горошек

колготки в горошек ФОТО: Jochen Schoenfeld / PantherMedia / Jochen Schoenfeld