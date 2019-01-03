Как носить необычные колготки: советы стилиста

Если тебе хочется разнообразить свой стиль яркими необычными колготками, но ты не знеаешь, как и с чем их сочетать - имиджмейкер Анна Лебедь тебе поможет!
Колготки обычно ассоциируются у нас с холодом или с дресс-кодом. Сегодня же созданы необычные цветовые решения, узоры, а то, что казалось когда-то слишком экстравагантным, превращается в стильный и обязательный аксессуар женского гардероба, пишет lady.tochka.net.
Однотонные цветные колготки
Сегодня все больше девушек отказываются от черного цвета не только в одежде, но и в обуви, аксессуарах. На смену "базовым черным" ботинкам приходят серые, темно-синие, бордо, а колготки в тон в этом случае помогают визуально удлинить ноги. Сильно экспериментировать с тоном колготок не стоит, лучше остановить выбор на однотонных и плотных изделиях - этот вариант лучше всего подойдет для зимнего гардероба.
Матовые оттенки
Тенденция на глянцевые чулочные изделия понемногу утихла, и это хорошая новость. Ведь с матовыми колготками меньше проблем - не придется так переживать про форму ноги при неправильном свете, да и выглядят они более естественно. Лучший пример - мир глянца, который уже вовсю применяет это правило в своих съемках.
Необычный принт
Для красочного дополнения образа смело можно выбирать яркий принт, только не стоит забывать о некоторых правилах. К примеру, о расстоянии между одеждой и обувью. Если вы выбрали юбку миди длины и полусапожки, тогда принт на колготках должен быть более лаконичным. И наоборот, мини юбка может сочетаться с яркими узорами. Сейчас на пике популярности анималистичный принт. Дополняйте его обувью и аксессуарами бежевых и коричневых тонов.
Мелкая сетка
Этот классический вариант декора на колготках остается актуальным из сезона в сезон. На меняются и правила для него - чем крупнее сетка, тем более базовые изделия сочетаемы в образе. Шифоновые платья, облегающие юбки-карандаши, кюлоты и деним - ваши любимые вещи могут легко дополнять look.
Горошек
Этот узор задает общее настроение всему образу и лучше всего сочетается с грубыми ботинками, изделиями простого кроя в стиле sport chic. Можно позволить себе контрастные сочетания, если это позволяет повод - праздничная вечеринка или встреча с лучшей подругой.