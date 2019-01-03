Топ-10 вещей, которые восхищают мужчин

1. Сладкий запах

Ваше тело должно источать легкий фруктовый или кондитерский аромат, чтобы ваш избранник сгорал от желания попробовать вас на вкус. Но самое главное - не переборщить с ароматом, обилие духов действует на мужчину просто убийственно, и от такой чересчур благоухающей дамы хочется бежать, куда глаза глядят.

2. Ягодные губки

Как на вкус, так и на цвет. Ни один мужчина не сможет устоять перед пухлыми, сочными блестящими губками, покрытыми ярко-красной помадой или блеском. Помните, что перед походом на свидание лучше всего пользоваться стойкими средствами, они не оставляют отметок страсти на его щеках или рубашке. Что касается блесков, то лучше их выбирать со вкусом и ароматом шоколада, ванили, карамели, арбуза. И каждый раз удивляйте возлюбленного, тогда уж он точно запомнит ваши сочные и сладкие поцелуи.

3. Нежные и бархатистые ручки

Большинство представителей сильного пола приходят в необыкновенный трепет от созерцания тонких женских пальчиков с аккуратными ноготками средней длины или короткими “детскими“ ноготками. Длинные же и расписные ногти вызывают у мужчин первобытный страх. А некоторые отчего-то не выносят достаточно симпатичный (на дамский взгляд) французский маникюр. Абсолютно беспроигрышный вариант - это гладкая и нежная кожа рук (spa-маникюр), короткие ногти, покрытые прозрачным или перламутровым лаком.

4. Идеальные ножки

Оформляются за счет регулярных физических упражнений, загара в солярии, темных ажурных чулок и высоких каблучков. Сапожки и туфли на высоком каблуке делают любые ноги визуально стройней, походку кокетливой, а женщину утонченной. 5. Красивая грудь Роскошный бюст отнюдь не означает большую грудь. Красивую грудь держат эффективный крем, правильный бюстгальтер или блузка, выгодно подчеркивающие ваши преимущества.

6. Красный цвет

Научно доказано, что красный цвет направляет мужские мысли в эротическое русло, условный сигнал, говорящий “Я сгораю от страсти к тебе!“. Поэтому в вашем арсенале непременно должен быть экстренный набор красного: комплект утонченного нижнего белья, помада, туфельки, вечернее платье.

7. Тихий голос

Не приглушенный, еле слышный мышиный писк, а загадочный, эротичный, глубокий грудной голос. Тихий голос успокаивает, гипнотизирует, обезоруживает, возбуждает. Особенно сильно действует тихий, беззащитный смех (не путать с хихиканьем!)

8. Интимный дизайн

Прическа в самом укромном местечке тела – один из лучших способов самовыражения. Без этой изюминки арсенал секс-дивы не полный. Помните, что дизайн, которым вы собираетесь украшать зону бикини, должен нравиться не только вам, но и возбуждать вашего избранника. Сердечко, цветочек, инициал его имени, или может быть просто скромная полосочка, в общем, предела фантазии нет.

9. Смс-флирт

На флирт с помощью смс способны только очень горячие дамочки. Отправьте избраннику среди ночи сообщение с вашим тайными интимными желаниями. Только имейте в виду - теперь его мысли будут направлены лишь в эту сторону, он только и будет думать о встрече с вами.

10. Шампанское