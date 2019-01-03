Письмо читательницы: зачем Бог дал мне эту беременность?

25-летняя Елена задалась вопросом «Зачем Бог дал мне эту беременность?»
Познакомились с молодым человеком в интернете, прилетел ко мне из другого города, начали жить вместе, планировали свадьбу, детей, кредиты есть общие. Но в сентябре расстались, но не сразу разъехались, жили вместе до середины октября. Может, мы бы и смогли наладить отношения, но я так больше не могла, засыпать в одной постели с человеком, который меня не любит больше. В итоге расстались мы очень плохо, переругались в хлам, он начал писать девушке при мне, подрались, и я выгнала его с вещами, в чужом городе. Я и сама знаю, что так нельзя.
Осталась я одна, с животными, кредитами на мое имя, с пустым холодильником и зарплатой в 15 тысяч. С горем пополам решила эти проблемы, с ним поговорили, кредиты пока платит он. Но мы несколько раз виделись после этого, спали, не предохранялись, потому что все это время не получалось зачать ребенка, мы уже и не ждали, а тут я беременна оказалась. Сегодня с ним увиделись, он в шоке, не знает, что делать, и ребенка всегда хотел, но и со мной быть не хочет, умудрился уже девушку найти, хотя мы виделись недели две назад.
Ушел, сказал через пару часов напишет, а я в ступоре, и правда не знаю, как быть. Ребенка хочу оставить, но не потяну одна, помогать мне некому, если он не вернется, тоже особо помощи не будет, у самого денег не остается. Но твердо стоит, что сходиться из-за ребенка мы не будем. Он был очень хороший в отношениях, я все разрушила сама того не понимая, а теперь и не склеить это. Но зачем-то нам Бог дал этого ребенка!? Значит так должно быть? Извините за сумбур, я просто в прострации какой-то пребываю.
Давайте поможем бедняжке разобраться с этим вопросом! Как ей поступить? Стоит ли оставить этого ребенка, ведь Бог дает нам деток не просто так!? Или же в наше время очень сложно одной девушке растить ребенка и ей стоит хорошенько подумать, прежде чем решиться на роды? Как бы вы поступили в такой ситуации?
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