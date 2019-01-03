Письмо читательницы: зачем Бог дал мне эту беременность?

Осталась я одна, с животными, кредитами на мое имя, с пустым холодильником и зарплатой в 15 тысяч. С горем пополам решила эти проблемы, с ним поговорили, кредиты пока платит он. Но мы несколько раз виделись после этого, спали, не предохранялись, потому что все это время не получалось зачать ребенка, мы уже и не ждали, а тут я беременна оказалась. Сегодня с ним увиделись, он в шоке, не знает, что делать, и ребенка всегда хотел, но и со мной быть не хочет, умудрился уже девушку найти, хотя мы виделись недели две назад.